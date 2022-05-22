https://arabic.sputniknews.com/20220522/محمد-بن-راشد-يجري-تغييرات-هيكلية-في-التعليم-بمباركة-رئيس-الإمارات-منها-تعيين-وزير-جديد-1062540782.html

محمد بن راشد يجري تغييرات هيكلية في التعليم بمباركة رئيس الإمارات... منها تعيين وزير جديد

محمد بن راشد يجري تغييرات هيكلية في التعليم بمباركة رئيس الإمارات... منها تعيين وزير جديد

أعلن حاكم إمارة دبي الخليجية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إجراء هيكلة رئيسية جديدة ‏في قطاع التعليم، وذلك بمباركة رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد... 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T09:33+0000

2022-05-22T09:33+0000

2022-05-22T09:33+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

العالم العربي

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وأعلن ابن راشد عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الأحد، عن تعيينه وزيرا جديدا للتربية والتعليم، هو أحمد بالهول الفلاسي، وتابع أنه أصدر توجيهات له بمراجعة كافة السياسات والتشريعات لمنظومة التعليم بالدولة.كما عين محمد بن راشد، رئيس مجلس وزراء الإمارات، سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ورئيسة لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ووجه لها بوضع خطة متكاملة وشاملة للارتقاء بالمدارس الحكومية في الدولة.وأعلن حاكم دبي كذلك عن تعيينه، سارة المسلّم، في منصب وزيرة دولة للتعليم المبكر، والإعلان عن إنشاء هيئة اتحادية للتعليم المبكر تشرف عليها لوضع وتنفيذ خطط شمولية للاهتمام بالطفل منذ ولادته وحتى الصف الرابع تعليما، وصحةً، ومهارات، وبناء شخصيته وهويته الوطنية، مؤكدا أن "التأسيس الصحيح لأطفالنا ضمانة لنجاح تعليمنا".وشملت قرارات الشيخ محمد بن راشد، اليوم الأحد، إنشاء هيئة اتحادية لجودة التعليم تتبع لمجلس الوزراء، وتتمثل وظيفتها الرئيسية مراقبة جودة التعليم بكل حيادية، وتطوير منظومة المؤهلات، وإجراء التقييمات المستمرة لواقع التعليم، ووضع معايير ومستهدفات واضحة لمخرجات التعليم، وقياس مدى نجاح المنظومة التعليمية في تحقيقها.وتابع محمد بن راشد في تغريدة أخرى عن إعلانه، اليوم الأحد، إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد.وأوضح أن المجلس سيشرف على مشروع مستقبل التعليم في الدولة، بما يواكب الطموحات ويرسخ هويتنا الوطنية ويضمن مخرجات تعليمية تلبي احتياجاتنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.وشدد الشيخ محمد بن راشد في تغريدة أخرى له أن "قطاع التعليم اليوم ليس كالأمس، وطموحاتنا اليوم ليست كالأمس، ومهارات المستقبل ستكون مختلفة ومتجددة، وهدفنا إعداد جيل يحمل الراية ويكمل المسيرة ويتمسك بالهوية وينطلق للعالمية بكل ثقة، ونطلب من الجميع التعاون الجاد لتحقيق ذلك".وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد، الأسبوع الماضي، انتخاب محمد بن زايد بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المجلس عقد اجتماعا في قصر المشرف في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.وعقب الاجتماع، أصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا جاء فيه أنه "بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفا للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات، راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات".

https://arabic.sputniknews.com/20220514/محمد-بن-راشد-يعبر-عن-موقفه-من-رئيس-الإمارات-الجديد-1062215013.html

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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , العالم العربي