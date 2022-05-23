https://arabic.sputniknews.com/20220523/أبو-الغيط-يصل-إلى-مسقط-لافتتاح-أعمال-المنتدى-الثالث-للمنافسة-في-المنطقة-العربية-1062627352.html
أبو الغيط يصل إلى مسقط لافتتاح أعمال المنتدى الثالث للمنافسة في المنطقة العربية
أبو الغيط يصل إلى مسقط لافتتاح أعمال المنتدى الثالث للمنافسة في المنطقة العربية
وصل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة العمانية مسقط، لافتتاح أعمال المنتدى الثالث للمنافسة في المنطقة العربية. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T15:53+0000
2022-05-23T15:53+0000
2022-05-23T15:53+0000
أحمد أبو الغيط
مسقط
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ووفقا لمصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية فإن أعمال المنتدى سيتم عقدها يومي 24 و25 مايو الجاري بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا).وأوضح المصدر أن مشاركة الأمين العام تندرج ضمن جهود جامعة الدول العربية لتعزيز التعاون في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار في الدول العربية.وأضاف المصدر أن الأمين العام لجامعة الدول العربية سيلتقي خلال زيارته للسلطنة بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني للتباحث حول مستجدات الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.يشار إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تشارك بشكل فاعل في تنظيم هذا المنتدى بالتعاون مع الجهات المنظمة والشريكة لارتباط أعماله بملفات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تشرف عليها الجامعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/الجامعة-العربية-تعلن-مشاركة-أبو-الغيط-في-اجتماع-وزاري-لمكافحة-تنظيم-داعش-الإرهابي-1062052402.html
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أحمد أبو الغيط, مسقط
أبو الغيط يصل إلى مسقط لافتتاح أعمال المنتدى الثالث للمنافسة في المنطقة العربية
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وصل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة العمانية مسقط، لافتتاح أعمال المنتدى الثالث للمنافسة في المنطقة العربية.
ووفقا لمصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية فإن أعمال المنتدى سيتم عقدها يومي 24 و25 مايو الجاري بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان ولجنة الأمم المتحدة
الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا).
وأوضح المصدر أن مشاركة الأمين العام تندرج ضمن جهود جامعة الدول العربية لتعزيز التعاون في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار في الدول العربية.
وأضاف المصدر أن الأمين العام لجامعة
الدول العربية سيلتقي خلال زيارته للسلطنة بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني للتباحث حول مستجدات الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ولفت إلى أن أبو الغيط سيفتتح أعمال المنتدى إلى جانب السيد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والسيدة د. رولا دشتي الأمينة التنفيذية للإسكوا.
يشار إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تشارك بشكل فاعل في تنظيم هذا المنتدى بالتعاون مع الجهات المنظمة والشريكة لارتباط أعماله بملفات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تشرف عليها الجامعة.