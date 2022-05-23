https://arabic.sputniknews.com/20220523/أمير-قطر-تم-قتل-شيرين-أبو-عاقلة-وحرمانها-من-جنازة-تصون-كرامة-الموتى-1062625226.html
أمير قطر: تم قتل شيرين أبو عاقلة وحرمانها من جنازة تصون كرامة الموتى
أمير قطر: تم قتل شيرين أبو عاقلة وحرمانها من جنازة تصون كرامة الموتى
أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اليوم الاثنين، أنه "تم قتل الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة وجرى حرمانها من جنازة تصون كرامة الموتى". 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T15:08+0000
2022-05-23T15:08+0000
2022-05-23T15:08+0000
شيرين أبو عاقلة
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
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وقال أمير قطر، في كلمة بمنتدى الاقتصاد العالمي، "قبل أسبوعين تم قتل شيرين أبو عاقلة، وهي صحفية فلسطينية أمريكية مسيحية، وتم حرمانها من جنازة تصون كرامة الموتى"، مؤكدا أنه "لا ينبغي أن نتسامح مع هذا الكم من العدوان، كما يجب أن لا نقبل العالم الذي تطرح فيه الحكومات معايير مزدوجة حول قيمة الإنسان على أساس الانتماء الإقليمي أو العرقي أو الديني".وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، الأربعاء قبل الماضي، مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
شيرين أبو عاقلة, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
أمير قطر: تم قتل شيرين أبو عاقلة وحرمانها من جنازة تصون كرامة الموتى
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أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اليوم الاثنين، أنه "تم قتل الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة وجرى حرمانها من جنازة تصون كرامة الموتى".
وقال أمير قطر، في كلمة بمنتدى الاقتصاد العالمي، "قبل أسبوعين تم قتل شيرين أبو عاقلة، وهي صحفية فلسطينية أمريكية مسيحية، وتم حرمانها من جنازة تصون كرامة الموتى"، مؤكدا أنه "لا ينبغي أن نتسامح مع هذا الكم من العدوان، كما يجب أن لا نقبل العالم الذي تطرح فيه الحكومات معايير مزدوجة حول قيمة الإنسان على أساس الانتماء الإقليمي أو العرقي أو الديني".
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، الأربعاء قبل الماضي، مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة
، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية
جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.
فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك
في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.