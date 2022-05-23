https://arabic.sputniknews.com/20220523/بعد-3-عقود-من-تقارب-الأمم-عصر-العولمة-يوشك-على-نهاية-مؤلمة-1062629432.html

بعد 3 عقود من تقارب الأمم... عصر العولمة يوشك على نهاية مؤلمة

بعد 3 عقود من تقارب الأمم... عصر العولمة يوشك على نهاية مؤلمة

قال قادة شركات ومستثمرون عالميون إن حقبة العولمة التي امتدت لثلاثة عقود تنطوي على خطر الانعكاس، في تصريحات تأتي تزامنا مع اجتماع نخبة السياسة والأعمال في مدينة... 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T17:13+0000

2022-05-23T17:13+0000

2022-05-23T17:13+0000

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ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن شخصيات عدة في مجال الأعمال، قولهم إن التداعيات الجيوسياسية للأزمة الأوكرانية، إلى جانب الاضطراب في سلاسل التوريد العالمية واضطراب الأسواق والتوقعات الاقتصادية المتدهورة بسرعة، تجعل قادة الشركات والمستثمرين يتصارعون مع القرارات الاستراتيجية الحيوية.قال خوسيه مانويل باروسو، رئيس "غولدمان ساكس إنترناشونال" والرئيس السابق لـ المفوضية الاوروبية: "تسارعت التوترات بين الولايات المتحدة والصين بسبب الوباء، والآن أوكرانيا - تثير كل هذه الاتجاهات مخاوف جدية بشأن عالم مفكك".وأضاف: "أصبح التوطين وإعادة التأميم والأقلمة أحدث اتجاهات الشركات، مما أدى إلى تباطؤ وتيرة العولمة، التي تتعرض للاحتكاك من القومية والحمائية والشوفينية إذا كنت ترغب في (قول) ذلك، أو حتى في بعض الأحيان كره الأجانب، وبالنسبة لي ليس من الواضح من سيفوز".وفقا لتشارلز تشيب كاي، الرئيس التنفيذي لشركة "واربورغ بينكوس"، إحدى أكبر مجموعات الأسهم الخاصة في العالم، "لم ير أحد تقريبا" هذه الظروف "خلال مسار حياتهم المهنية الاستثمارية.وقال تشيب كاي إن الجغرافيا السياسية كانت "على هامش الطريقة التي كنا نعتقدها منذ سقوط جدار برلين، وهو ما وفر أكسجينا معينا للنمو العالمي". كما قال عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة: "إنك لا تقوم بتحسين النتيجة الاقتصادية، إنك تخلق احتكاكا في النظام".وأضاف أن الجغرافيا السياسية هي الآن "مقدمة ومركز" قرارات الاستثمار تماما كما انتهت "الرياح العكسية القوية جدا لأسعار الأصول" التي قدمتها سنوات من انخفاض التضخم وانخفاض أسعار الفائدة.تصاعد الحديث عن انهيار العولمة بين الشركات في الأسابيع الأخيرة. الإشارات إلى تقريب الأعمال والتوظيف وإعادة النشر من الوطن في مؤتمرات الشركات ومؤتمرات المستثمرين عند أعلى مستوى لها منذ 2005 على الأقل، وفقا لمزود البيانات "سينتيو".وقال جوناثان جراي، رئيس مجموعة الاستثمار العالمية "بلاكستون": "تقول الشركات إنني بحاجة إلى جعل إنتاجي بالقرب من عملائي". فيما قال رئيس "تاكيدا" أكبر شركة أدوية في آسيا إن عصر العولمة القائمة على وظائف التعهيد لخفض التكاليف قد انتهى.وأضاف كريستوف ويبر من "تاكيدا" اليابانية، إن شركات الأدوية ستواصل السعي لتحقيق النمو في الأسواق الدولية، وخاصة الصين بسبب إمكاناتها العالية، لكن تركيز الشركة قد تحول إلى شكل أكثر استدامة من العولمة.وتابع ويبر: "سيكون اختصارا أن نقول إن العولمة قد انتهت، لكن العولمة التي يفكر فيها الناس لم تعد صحيحة، لقد انتهت العولمة التي كانت موجودة قبل بضع سنوات، التجارة بدون قيود، وفكرة العالم المسطح".نفذت "تاكيدا" سياسة التوريد المزدوج لبناء المزيد من القدرات في سلاسل التوريد الخاصة بها، أضاف ويبر: "لم أعتقد مطلقا أن (التعهيد) سيعمل على المدى الطويل، لكنني أعتقد أن هذا واضح للجميع الآن".تشهد الصناعات الاستهلاكية أيضا تحولا بعيدا عن العولمة، وفقا لرشيد محمد رشيد رئيس شركتي "فالنتينو" و"بالمين" للملابس والمتعلقات الفاخرة.وقال رشيد إن بعض الشركات الفاخرة تعيد التفكير في استراتيجيتها، والتي كانت تميل إلى الاعتماد بشكل كبير على العلامات التجارية العالمية، والبيع للسياح وشحن البضائع في جميع أنحاء العالم، مضيفا: "تقدم المتاجر اليوم في لندن أو باريس أو ميلانو خدماتها لسكانها المحليين أكثر مما اعتادوا عليه من قبل".وأضاف: "في العامين الماضيين، بدأت الشركات بالظهور على المستوى المحلي والبدء في العمل محليا بدلا من العمل عالميا. في أسواق مختلفة مثل الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وحتى الأسواق الأصغر مثل أمريكا اللاتينية وأفريقيا، يبحث الناس محليا الآن".وحذر دومينيك أسام، كبير المسؤولين الماليين في شركة "إيرباص"، من أن هذا قد يكون له عواقب اقتصادية وخيمة. وقال: "إذا انعكس جزء مهم من عقود من مكاسب الإنتاجية التي دفعتها العولمة في فترة قصيرة من الزمن، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم ويؤدي إلى ركود كبير وطويل الأمد".وأردف: "هذا هو بالضبط سبب اعتقادي أن القوى الاقتصادية الكبرى ستتوصل إلى استنتاج مفاده أنه يتعين عليها بذل كل ما في وسعها لتجنب مثل هذا السيناريو المدمر".وألقى باروزو باللوم على وجود روح "أقل تعاونا" على المستوى السياسي داخل مجموعة العشرين الآن عند مقارنتها بالأزمة المالية في عام 2008. وقال إنه يتعين على القادة السياسيين التمييز بين الاختلافات الجيوسياسية الخطيرة وضرورة معالجة التحديات مثل الصحة العامة وتغير المناخ.أدرج رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل "انهيار العولمة" كواحد من "العناصر الثلاثة" التي من شأنها أن "تزيد من الضغوط التضخمية" جنبا إلى جنب مع إزالة الكربون والتركيبة السكانية.و قال رئيس البنك المركزي الألماني بعد اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية في كونيجزوينتر بألمانيا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن التحول عن العولمة كان "مدفوعا بالتوترات الجيوسياسية والرغبة في تقليل التبعيات الاقتصادية".

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