https://arabic.sputniknews.com/20220523/صندوق-النقد-الدولي-الاقتصاد-العالمي-يواجه-أكبر-اختبار-منذ-الحرب-العالمية-الثانية-1062622171.html
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يواجه "أكبر اختبار منذ الحرب العالمية الثانية"
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يواجه "أكبر اختبار منذ الحرب العالمية الثانية"
حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي مع انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" من أن الاقتصاد العالمي ربما يواجه "أكبر اختبار له منذ الحرب العالمية... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T13:55+0000
2022-05-23T13:55+0000
2022-05-23T13:55+0000
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اقتصاد
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وقالت كريستالينا جورجيفا، اليوم الاثنين، إن الأزمة الأوكرانية "تدمر الأرواح، وتؤدي إلى تراجع النمو، وتدفع التضخم إلى الارتفاع"، وحثت الدول على "عدم الاستسلام لقوى التشرذم الجغرافي الاقتصادي التي ستجعل عالمنا أكثر فقرا وخطورة"، حسبما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز".أصبح المزيد والمزيد من الاقتصاديين قلقين من انزلاق العالم نحو الركود، مع انخفاض الإنتاج الصيني بشكل حاد في الوقت الذي تكافح فيه البلاد تفشيا حادا لفيروس كورونا.كما تعاني أوروبا من أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، وتفاقم معدلات التضخم الذي ينتشر في أغلب دول العالم تقريبا، وانتقال الولايات المتحدة من فترة الازدهار إلى الركود، فيما تواجه الأسواق الناشئة نقصا في الغذاء.وحثت جورجيفا جميع الدول على خفض الحواجز أمام التجارة ومساعدة البلدان التي تعاني من ضائقة الديون وتحديث أنظمة المدفوعات عبر الحدود، لكنها حذرت من أنه "لا يوجد حل سحري لمعالجة أكثر أشكال التجزئة تدميرا".
https://arabic.sputniknews.com/20220520/خبير-يتوقع-موعد-الركود-المحتمل-للاقتصاد-الأمريكي-1062486910.html
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العالم, العالم العربي, اقتصاد
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يواجه "أكبر اختبار منذ الحرب العالمية الثانية"
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حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي مع انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" من أن الاقتصاد العالمي ربما يواجه "أكبر اختبار له منذ الحرب العالمية الثانية".
وقالت كريستالينا جورجيفا
، اليوم الاثنين، إن الأزمة الأوكرانية "تدمر الأرواح، وتؤدي إلى تراجع النمو، وتدفع التضخم إلى الارتفاع"، وحثت الدول على "عدم الاستسلام لقوى التشرذم الجغرافي الاقتصادي التي ستجعل عالمنا أكثر فقرا وخطورة"، حسبما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز".
أصبح المزيد والمزيد من الاقتصاديين قلقين من انزلاق العالم نحو الركود
، مع انخفاض الإنتاج الصيني بشكل حاد في الوقت الذي تكافح فيه البلاد تفشيا حادا لفيروس كورونا.
كما تعاني أوروبا من أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، وتفاقم معدلات التضخم الذي ينتشر في أغلب دول العالم تقريبا
، وانتقال الولايات المتحدة من فترة الازدهار إلى الركود، فيما تواجه الأسواق الناشئة نقصا في الغذاء.
وحثت جورجيفا جميع الدول على خفض الحواجز أمام التجارة ومساعدة البلدان التي تعاني من ضائقة الديون وتحديث أنظمة المدفوعات عبر الحدود، لكنها حذرت من أنه "لا يوجد حل سحري لمعالجة أكثر أشكال التجزئة تدميرا".