عاصفة ترابية تضرب الإمارات
© AP Photo / Kamran Jebreiliمشهد جوي لمدينة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة
© AP Photo / Kamran Jebreili
ضربت عاصفة ترابية دولة الإمارات العربية المتحدة وتسبب الغبار في تدني مستوى الرؤية الأفقية ببعض المناطق إلى 100 متر.
جاء ذلك وفقا لبيانات المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، المنشورة على صفحته الرسمية في "تويتر".
وقال المركز إن مستوى الرؤية يتفاوت من منطقة إلى أخرى لكل منخفض بصورة عامة ويصل إلى 100 متر فقط في جزيرة أم الشيف، بينما يصل إلى 400 متر بجزيرة دلما.
#Dust #NCM#غبار #المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/y8iTpcF4DK— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) May 24, 2022
وفي المناطق الساحلية يصل مدى الرؤية إلى ألفي متر نتيجة الغبار الذي تحمله العاصفة الترابية.
وبحسب بيانات الأرصاد فإن سرعة الرياح الشمالية الغربية التي تتعرض لها البلاد تصل لـ 40 كلم/ ساعة، بينما تكون حالة البحر مضطربة.
ضربت #عاصفة_ترابية أجزاء من أبوظبي ، مع انخفاض الرؤية إلى أقل من 100 متر في بعض المناطق. أصدر المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة تحذيرًا من عاصفة ترابية. تعرضت بلدان في الشرق الأوسط لعواصف رملية ، مع تأثر عمليات الطيران في الكويت والعراق. pic.twitter.com/f1o4vpCXSd— CGTN Arabic (@cgtnarabic) May 24, 2022
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد بالإمارات حذر من تعرض البلاد إلى عاصفة ترابية، بعدما تعرضت لها العديد من دول المنطقة وأبرزها العراق والكويت.