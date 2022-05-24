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عاصفة ترابية تضرب الإمارات
عاصفة ترابية تضرب الإمارات
ضربت عاصفة ترابية دولة الإمارات العربية المتحدة وتسبب الغبار في تدني مستوى الرؤية الأفقية ببعض المناطق إلى 100 متر. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T15:42+0000
2022-05-24T15:42+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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جاء ذلك وفقا لبيانات المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، المنشورة على صفحته الرسمية في "تويتر".وقال المركز إن مستوى الرؤية يتفاوت من منطقة إلى أخرى لكل منخفض بصورة عامة ويصل إلى 100 متر فقط في جزيرة أم الشيف، بينما يصل إلى 400 متر بجزيرة دلما.وفي المناطق الساحلية يصل مدى الرؤية إلى ألفي متر نتيجة الغبار الذي تحمله العاصفة الترابية.وبحسب بيانات الأرصاد فإن سرعة الرياح الشمالية الغربية التي تتعرض لها البلاد تصل لـ 40 كلم/ ساعة، بينما تكون حالة البحر مضطربة.يذكر أن المركز الوطني للأرصاد بالإمارات حذر من تعرض البلاد إلى عاصفة ترابية، بعدما تعرضت لها العديد من دول المنطقة وأبرزها العراق والكويت.
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

عاصفة ترابية تضرب الإمارات

15:42 GMT 24.05.2022
© AP Photo / Kamran Jebreiliمشهد جوي لمدينة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة
مشهد جوي لمدينة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
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ضربت عاصفة ترابية دولة الإمارات العربية المتحدة وتسبب الغبار في تدني مستوى الرؤية الأفقية ببعض المناطق إلى 100 متر.
جاء ذلك وفقا لبيانات المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، المنشورة على صفحته الرسمية في "تويتر".
وقال المركز إن مستوى الرؤية يتفاوت من منطقة إلى أخرى لكل منخفض بصورة عامة ويصل إلى 100 متر فقط في جزيرة أم الشيف، بينما يصل إلى 400 متر بجزيرة دلما.
وفي المناطق الساحلية يصل مدى الرؤية إلى ألفي متر نتيجة الغبار الذي تحمله العاصفة الترابية.
وبحسب بيانات الأرصاد فإن سرعة الرياح الشمالية الغربية التي تتعرض لها البلاد تصل لـ 40 كلم/ ساعة، بينما تكون حالة البحر مضطربة.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد بالإمارات حذر من تعرض البلاد إلى عاصفة ترابية، بعدما تعرضت لها العديد من دول المنطقة وأبرزها العراق والكويت.
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