عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220524/مخمور-يتلف-4-سيارات-فارهة-فيديو-1062666261.html
مخمور يتلف 4 سيارات فارهة... فيديو
مخمور يتلف 4 سيارات فارهة... فيديو
تسبب شاب صيني مخمور في إتلاف 4 سيارات فارهة قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T17:25+0000
2022-05-24T17:25+0000
منوعات
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104285/26/1042852690_0:194:3076:1924_1920x0_80_0_0_82cba5c1e3ceecc29b7cfeea2a967336.jpg
ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الشاب تسبب في تلفيات بالسيارات الأربعة تقدر بـ150 ألف دولار.ونشرت الصحيفة مقطع فيديو، قالت إنه يرصد قيام الشاب بالصعود فوق أسطح وزجاج السيارات الفارهة أثناء توقفها وتوجيه ركلات برجله للزجاج والأجزاء الخارجية منها.ويرصد الفيديو محاولة صديقة هذا الشاب منعه من إتلاف السيارات الأربع التي تضم سيارة لامبورغيني و3 سيارات "رولز آند رويس".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104285/26/1042852690_296:0:3025:2047_1920x0_80_0_0_759b309144ce55676915f785578b2819.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار العالم الآن

مخمور يتلف 4 سيارات فارهة... فيديو

17:25 GMT 24.05.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصور سيارة لامبورغيني (Lamborghini) في المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت، ألمانيا 10 سبتمبر 2019
 سيارة لامبورغيني (Lamborghini) في المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت، ألمانيا 10 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تسبب شاب صيني مخمور في إتلاف 4 سيارات فارهة قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه.
ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الشاب تسبب في تلفيات بالسيارات الأربعة تقدر بـ150 ألف دولار.
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو، قالت إنه يرصد قيام الشاب بالصعود فوق أسطح وزجاج السيارات الفارهة أثناء توقفها وتوجيه ركلات برجله للزجاج والأجزاء الخارجية منها.
ويرصد الفيديو محاولة صديقة هذا الشاب منعه من إتلاف السيارات الأربع التي تضم سيارة لامبورغيني و3 سيارات "رولز آند رويس".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала