https://arabic.sputniknews.com/20220525/بايدن-يوقع-مرسوما-تنفيذيا-للنهوض-بمساءلة-الشرطة-وتعزيز-السلامة-العامة-1062708887.html

بايدن يوقع مرسوما تنفيذيا للنهوض بمساءلة الشرطة وتعزيز السلامة العامة

بايدن يوقع مرسوما تنفيذيا للنهوض بمساءلة الشرطة وتعزيز السلامة العامة

وقَّع جو بايدن الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، مرسوما تنفيذيا للنهوض بفاعلية ومساءلة الشرطة وتعزيز السلامة العامة. 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T21:22+0000

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جو بايدن

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القاهرة، 25 مايو - سبوتنيك. ودعا بايدن الكونغرس الأمريكي للمصادقة على مشروع قانون جورج فلويد، وإرساله لمكتبه ليتحول إلى قانون.وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي في كلمة له، اليوم، بشأن إطلاق النار في مدرسة بولاية تكساس، حيث وقَّع مرسوما تنفيذيا تاريخيا يعني النهوض بفاعلية ومساءلة الشرطة في بلاده وتعزيز السلامة العامة.وأكد بايدن في كلمته، قبل التوقيع، أن المرسوم "يدعو للمساءلة وإنشاء قاعدة بيانات تتابع أي سوء سلوك من رجال الأمن بما يضمن عدم إفلاتهم بأفعالهم"، موضحا أن هذا المرسوم يشدد على أهمية ارتداء كاميرات أثناء عمل رجال الأمن، بما يرفع المعايير بشأن عدم استخدام الخنق باليد وغيرها من الأساليب.ودعا الرئيس الأمريكي، الكونغرس، إلى لمصادقة على مشروع قانون جورج فلويد وإرساله لمكتبه ليتحول إلى قانون، مضيفا في هذا الشأن، مضيفا "إذا كان من عوار في نظام العدالة، فسوف ترتفع الجرائم ويتعرض رجال إنفاذ القانون لخطر كبير".وفي سياق ذي صلة، أطلق شاب مسلح النيران في مدرسة روب، يوم الثلاثاء الماضي، ما أسفر عن مقتل 19 طفلا واثنين من أعضاء هيئة التدريس، وإصابة 17 آخرين، وفقا لمسؤولين بالولاية.وعلى إثر الحادث، هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن من يدعمون امتلاك الأمريكيين لأسلحة هجومية.كتب بايدن، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "نعرف بفطرتنا أن إصدار قوانين حظر السلاح لا تستطيع ولن تستطيع منع كل المآسي التي يتعرض لها الأمريكيون". وتابع: "لكننا نعرف أن قوانين حظر اقتناء الأسلحة الهجومية تعمل ولها أثر إيجابي في الحد من حوادث إطلاق النار".وأوضح بايدن أنه عندما تم تمرير قانون بهذه الشأن تراجعت وتيرة حوادث إطلاق النار، لكنها تضاعفت عدة مرات بعد إلغاء القانون.ودعا الرئيس الأمريكي أمس الثلاثاء، إلى إيقاف ما وصفه بـ"المذابح" التي يتعرض لها الأمريكيون بسبب أن هناك قوانين تسمح لطفل أن يشتري بندقية هجومية.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت عدة حوادث إطلاق نار جماعية خلال الفترة الماضية ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

https://arabic.sputniknews.com/20220525/بايدن-يتحدث-عن-مذابح-الأمريكيين-بعد-هجوم-تكساس-1062697559.html

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