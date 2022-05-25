https://arabic.sputniknews.com/20220525/جونسون-يعلن-مسؤوليته-عن-فضيحة-بارتي-غيت-1062696933.html
جونسون يعلن مسؤوليته عن فضيحة "بارتي غيت"
جونسون يعلن مسؤوليته عن فضيحة "بارتي غيت"
قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إنه يتحمل مسؤولية القضية المعروفة بـ "فضيحة بارتي غيت"، التي خرق فيها قواعد الإغلاق خلال جائحة كورونا. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T14:41+0000
2022-05-25T14:41+0000
2022-05-25T14:41+0000
العالم
بريطانيا
فيروس كورونا
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وقال جونسون أمام نواب البرلمان البريطاني إنه يتحمل المسؤولية عن كل ما حدث خلال الحفل أمام عينيه، حسبما ذكرت إذاعة "مونت كارلو" الدولية، اليوم الأربعاء.لكن رئيس وزراء بريطانيا لم يلمح إلى إمكانية التخلي عن منصبه كما يطالبه البعض.وظهر جونسون في صور جديدة وهو يمسك كأسا وخلفه طاولة عليها مشروبات كحولية خلال حفل بمقر الحكومة البريطانية في "داونينغ ستريت".يرجع تاريخ تلك الصور إلى حفل توديع لي كاين، مدير الاتصالات في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.وكان ذلك بعد 8 أيام من فرض جونسون الإغلاق الوطني الثاني لفيروس كورونا في بريطانيا، الذي تضمن منع الاختلاط الاجتماعي.يذكر أن جونسون يواجه ضغوطا سياسية منذ أشهر بسبب مشاركته في بعض المناسبات الاجتماعية خلال إغلاق كورونا، وهو ما جعل البعض يتهمه بـ "ازدواجية المعايير".
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العالم, بريطانيا, فيروس كورونا
جونسون يعلن مسؤوليته عن فضيحة "بارتي غيت"
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قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إنه يتحمل مسؤولية القضية المعروفة بـ "فضيحة بارتي غيت"، التي خرق فيها قواعد الإغلاق خلال جائحة كورونا.
وقال جونسون أمام نواب البرلمان البريطاني إنه يتحمل المسؤولية عن كل ما حدث خلال الحفل أمام عينيه، حسبما ذكرت
إذاعة "مونت كارلو" الدولية، اليوم الأربعاء.
لكن رئيس وزراء بريطانيا
لم يلمح إلى إمكانية التخلي عن منصبه كما يطالبه البعض.
وظهر جونسون في صور جديدة
وهو يمسك كأسا وخلفه طاولة عليها مشروبات كحولية خلال حفل بمقر الحكومة البريطانية في "داونينغ ستريت".
يرجع تاريخ تلك الصور إلى حفل توديع لي كاين، مدير الاتصالات في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
وكان ذلك بعد 8 أيام من فرض جونسون الإغلاق الوطني الثاني لفيروس كورونا في بريطانيا، الذي تضمن منع الاختلاط الاجتماعي.
يذكر أن جونسون يواجه ضغوطا سياسية منذ أشهر بسبب مشاركته في بعض المناسبات الاجتماعية خلال إغلاق كورونا
، وهو ما جعل البعض يتهمه بـ "ازدواجية المعايير".