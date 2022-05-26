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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/سيئول-تعتزم-إرسال-دفعة-جديدة-من-المعدات-العسكرية-غير-الفتاكة-إلى-أوكرانيا-1062716342.html
سيئول تعتزم إرسال دفعة جديدة من المعدات العسكرية "غير الفتاكة" إلى أوكرانيا
سيئول تعتزم إرسال دفعة جديدة من المعدات العسكرية "غير الفتاكة" إلى أوكرانيا
أعلنت كوريا الجنوبية أنها تعتزم إرسال دفعة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أنها تضم معدات غير فتاكة. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T08:31+0000
2022-05-26T08:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا
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جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.وبحسب البيان، فإن المساعدات تهدف إلى دعم أوكرانيا لمواجهة روسيا، التي تقوم بعملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس منذ فبراير/ شباط الماضي.وقال البيان إن سيئول تعتزم إرسال الدفعة الثالثة من المعدات العسكرية غير الفتاكة إلى أوكرانيا، وتشمل أقنعة غاز وعلب خاصة بها.وقال البيان إن سيئول تجري مشاورات مع دول أخرى لضمان وصول تلك المساعدات إلى أوكرانيا في وقتها المقرر خلال الشهر المقبل، حسب الوكالة.يذكر أن كوريا الجنوبية أرسلت دفعتين من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا تضمنت سترات واقية من الرصاص ودعما غذائيا ومعدات طبية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 مارس/ أذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/الدفاع-الروسية-تعلن-تلقيها-أكثر-من-مليوني-نداء-من-مدن-أوكرانية-بخصوص-الإجلاء-1062706507.html
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العالم, جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا

سيئول تعتزم إرسال دفعة جديدة من المعدات العسكرية "غير الفتاكة" إلى أوكرانيا

08:31 GMT 26.05.2022 (تم التحديث: 08:33 GMT 26.05.2022)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورخبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
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أعلنت كوريا الجنوبية أنها تعتزم إرسال دفعة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أنها تضم معدات غير فتاكة.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.
وبحسب البيان، فإن المساعدات تهدف إلى دعم أوكرانيا لمواجهة روسيا، التي تقوم بعملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس منذ فبراير/ شباط الماضي.
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وقال البيان إن سيئول تعتزم إرسال الدفعة الثالثة من المعدات العسكرية غير الفتاكة إلى أوكرانيا، وتشمل أقنعة غاز وعلب خاصة بها.
وقال البيان إن سيئول تجري مشاورات مع دول أخرى لضمان وصول تلك المساعدات إلى أوكرانيا في وقتها المقرر خلال الشهر المقبل، حسب الوكالة.
يذكر أن كوريا الجنوبية أرسلت دفعتين من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا تضمنت سترات واقية من الرصاص ودعما غذائيا ومعدات طبية.
وتقول كوريا الجنوبية إن إرسال معدات عسكرية فتاكة إلى أوكرانيا يحتاج إلى ما وصفته بـ "المراجعة الحذرة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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وفي 25 مارس/ أذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
© Sputnikالحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
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Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:31 GMT
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