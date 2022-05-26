https://arabic.sputniknews.com/20220526/سيئول-تعتزم-إرسال-دفعة-جديدة-من-المعدات-العسكرية-غير-الفتاكة-إلى-أوكرانيا-1062716342.html

سيئول تعتزم إرسال دفعة جديدة من المعدات العسكرية "غير الفتاكة" إلى أوكرانيا

سيئول تعتزم إرسال دفعة جديدة من المعدات العسكرية "غير الفتاكة" إلى أوكرانيا

أعلنت كوريا الجنوبية أنها تعتزم إرسال دفعة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أنها تضم معدات غير فتاكة. 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T08:31+0000

2022-05-26T08:31+0000

2022-05-26T08:33+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

جمهورية لوغانسك الشعبية

روسيا

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جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.وبحسب البيان، فإن المساعدات تهدف إلى دعم أوكرانيا لمواجهة روسيا، التي تقوم بعملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس منذ فبراير/ شباط الماضي.وقال البيان إن سيئول تعتزم إرسال الدفعة الثالثة من المعدات العسكرية غير الفتاكة إلى أوكرانيا، وتشمل أقنعة غاز وعلب خاصة بها.وقال البيان إن سيئول تجري مشاورات مع دول أخرى لضمان وصول تلك المساعدات إلى أوكرانيا في وقتها المقرر خلال الشهر المقبل، حسب الوكالة.يذكر أن كوريا الجنوبية أرسلت دفعتين من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا تضمنت سترات واقية من الرصاص ودعما غذائيا ومعدات طبية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 مارس/ أذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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