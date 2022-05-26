https://arabic.sputniknews.com/20220526/معلومات-عن-بندقية-منفذ-هجوم-تكساس-وكيف-حصل-عليها-بعد-الاحتفال-بعيد-ميلاده-الـ-18-1062721353.html

معلومات عن بندقية منفذ هجوم تكساس وكيف حصل عليها بعد الاحتفال بعيد ميلاده الـ 18؟

معلومات عن بندقية منفذ هجوم تكساس وكيف حصل عليها بعد الاحتفال بعيد ميلاده الـ 18؟

ذكرت تقارير أمريكية أن منفذ هجوم تكساس، الذي راح ضحيته 21 شخصا، استخدم بندقية هجومية طراز "إيه آر - 15" اشتراها من متجر أسلحة بعد بلوغه سن الـ 18 عاما بيوم... 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T10:48+0000

2022-05-26T10:48+0000

2022-05-26T10:48+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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بينما تقول تقارير أخرى أنها نسخة مشابهة للبندقية تنتجها شركة "دانيال ديفينس" وتحمل اسم "دي دي إم - 4".وحصل منفذ الهجوم على بندقية أخرى وأكثر من 300 طلقة نارية عيار 5.56 ملم خلال الفترة من 17 إلى 20 مايو/ أيار الجاري بطريقة قانونية، حسبما ذكرت صحيفة "تكساس تربيون" الأمريكية، الأربعاء.واستطاع الشاب الأمريكي استخدام هذا السلاح في مهاجمة مدرسة ابتدائية في الولاية وقتل 21 شخصا بينهم 19 طفلا ومدرسين، إضافة إلى مصابين وتقارير عن قيامه بقتل جدته قبل مهاجمة المدرسة.وتنص قوانين ولاية تكساس على أن الحصول على سلاح ناري يصبح قانونيا بعد بلغ سن الـ 18 عاما، كما لا يحتاج الشخص إلى رخصة خاصة ليتمكن من حمل السلاح في مكان عام.يقول تقرير نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية إن النسخة التي تم استخدامها في الهجوم من إنتاج شركة "دانيال ديفينس" وأنها تشبه البندقية "إيه آر - 15"، باستثناء أن النسخة العسكرية منها يمكن تحويلها إلى وضع الإطلاق الآلي أو الإطلاق على دفعات 3 طلقات في كل مرة.ولفتت الشبكة إلى أنه يمكن الحصول على بندقية "إيه آر - 15" بسعر 400 دولار فقط، بينما يصل سعر النسخة التي تنتجها "دانيال ديفينس" إلى نحو ألفي دولار.يذكر أن الهجوم الذي نفذه استهدف مدرسة "روب" الابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس وأدى إلى مقتل 21 شخصا بينهم 19 طفلا، إضافة إلى إصابة ضابطين.وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية عدة حوادث إطلاق نار جماعية خلال الفترة الماضية، كان آخرها هجوم تكساس، وأثار ذلك جدلا واسعا بشأن قوانين حمل السلاح في الولايات الأمريكية وعلاقتها بما يتعرض له الأمريكيون من مذابح.

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