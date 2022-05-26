https://arabic.sputniknews.com/20220526/منفذ-هجوم-تكساس-أخبر-فتاة-ألمانية-بالعملية-قبل-دقائق-من-تنفيذ-الهجوم-1062718230.html
منفذ هجوم تكساس أخبر فتاة ألمانية بالعملية قبل دقائق من تنفيذ الهجوم
منفذ هجوم تكساس أخبر فتاة ألمانية بالعملية قبل دقائق من تنفيذ الهجوم
كشفت وسائل إعلام أمريكية تفاصيل جديدة عما قاله منفذ هجوم تكساس قبل العملية التي راح ضحيتها 21 شخصا بينهم 18 طفلا. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T09:32+0000
2022-05-26T09:32+0000
2022-05-26T09:34+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية تقريرا يرصد جانبا من المحادثات النصية التي أجراها منفذ الهجوم وهو شاب، 18 عاما، قبل أن يقتل جدته ويتجه إلى المدرسة التي قام بمهاجمتها.ويقول الشاب في المحادثة لصديقته: "هل تعرفين ما سأفعله الآن؟، لترد: أخبرني، فيجيبها: لن أستطيع الآن لأن جدي هنا... سأنتظر مغادرته".ويقول تقرير "سي إن إن" إن الشاب كان يشكو من جدته خلال المحادثة وفاتورة هاتفه، مشيرا إلى أنه وصف جدته بـ "العاهرة" التي تسببت في إزعاجه بسبب فاتورة الهاتف وأنه سيفعل بها شيئا الآن.وبعد 11 دقيقة تلقت الشرطة الأمريكية أول بلاغ عن حادث إطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس.ولفتت الشبكة إلى أن الفتاة التي كان يتحدث معها منفذ هجوم تكساس لم تقابله نهائيا وأن العلاقة بينها كانت عبر التطبيقات الإلكترونية، مشيرة إلى أنه كان يرسل لها مقاطع فيديو لنفسه.وتابعت: "لكن هذه الفتاة ليست الشخص الوحيد الذي كان يتواصل معه منفذ هجوم تكساس"، مشيرة إلى أن حسابه على "انستغرام" نشر صورة لسلاحين هجوميين، وأشار لفتاة أخرى في رسالة لم يكملها قال فيها: "أنا على وشك"، مضيفا: "لدي سر صغير".يذكر أن الهجوم الذي نفذه استهدف مدرسة "روب" الابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس وأدى إلى مقتل 21 شخصا بينهم 18 طفلا، إضافة إلى إصابة ضابطين.وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية عدة حوادث إطلاق نار جماعية خلال الفترة الماضية، كان آخرها هجوم تكساس.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
منفذ هجوم تكساس أخبر فتاة ألمانية بالعملية قبل دقائق من تنفيذ الهجوم
09:32 GMT 26.05.2022 (تم التحديث: 09:34 GMT 26.05.2022) تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية تفاصيل جديدة عما قاله منفذ هجوم تكساس قبل العملية التي راح ضحيتها 21 شخصا بينهم 18 طفلا.
ونشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية تقريرا يرصد
جانبا من المحادثات النصية التي أجراها منفذ الهجوم وهو شاب، 18 عاما، قبل أن يقتل جدته ويتجه إلى المدرسة التي قام بمهاجمتها.
ولفتت الشبكة إلى أن تلك المحادثات جرت مع فتاة في ألمانيا عمرها 15 عاما.
ويقول الشاب في المحادثة لصديقته: "هل تعرفين ما سأفعله الآن؟، لترد: أخبرني، فيجيبها: لن أستطيع الآن لأن جدي هنا... سأنتظر مغادرته".
ويقول تقرير "سي إن إن" إن الشاب كان يشكو من جدته خلال المحادثة وفاتورة هاتفه، مشيرا إلى أنه وصف جدته بـ "العاهرة" التي تسببت في إزعاجه بسبب فاتورة الهاتف وأنه سيفعل بها شيئا الآن.
وبعد دقائق، قال الشاب: "لقد أطلقت النار على رأس جدتي... سأذهب لإطلاق النار على مدرسة ابتدائية الآن".
وبعد 11 دقيقة تلقت الشرطة الأمريكية أول بلاغ عن حادث إطلاق نار
في مدرسة بولاية تكساس.
ولفتت الشبكة إلى أن الفتاة التي كان يتحدث معها منفذ هجوم تكساس لم تقابله نهائيا وأن العلاقة بينها كانت عبر التطبيقات الإلكترونية، مشيرة إلى أنه كان يرسل لها مقاطع فيديو لنفسه.
وتابعت: "لكن هذه الفتاة ليست الشخص الوحيد الذي كان يتواصل معه منفذ هجوم تكساس"، مشيرة إلى أن حسابه على "انستغرام" نشر صورة لسلاحين هجوميين
، وأشار لفتاة أخرى في رسالة لم يكملها قال فيها: "أنا على وشك"، مضيفا: "لدي سر صغير".
يذكر أن الهجوم الذي نفذه استهدف مدرسة
"روب" الابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس وأدى إلى مقتل 21 شخصا بينهم 18 طفلا، إضافة إلى إصابة ضابطين.
وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية عدة حوادث إطلاق نار جماعية خلال الفترة الماضية، كان آخرها هجوم تكساس.