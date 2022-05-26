https://arabic.sputniknews.com/20220526/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-لن-نسمح-بتكرار-الأخطاء-التي-ارتكبناها-في-جنازة-شيرين-أبو-عاقلة-1062740681.html
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح بتكرار الأخطاء التي ارتكبناها في جنازة شيرين أبو عاقلة
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح بتكرار الأخطاء التي ارتكبناها في جنازة شيرين أبو عاقلة
قال يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الخميس، "إننا لن نسمح بتكرار الأخطاء التي ارتكبناها في جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة". 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T16:48+0000
2022-05-26T16:48+0000
2022-05-26T16:48+0000
شيرين أبو عاقلة
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن يائير لابيد في جلسات مغلقة تحذيره من تكرار الأخطاء التي ارتكبت في جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية أثناء تأمينهم مسار الجنازة.وأوضحت الإذاعة العبرية أن لابيد أجرى مباحثات مغلقة مع مسؤولين من وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي وجهات أخرى، شدد خلالها على أنه من واجب الشرطة في بلاده في هذه الفترة العمل على ضمان الهدوء أثناء "مسيرة الأعلام".وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، الأربعاء قبل الماضي، مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
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شيرين أبو عاقلة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح بتكرار الأخطاء التي ارتكبناها في جنازة شيرين أبو عاقلة
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قال يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الخميس، "إننا لن نسمح بتكرار الأخطاء التي ارتكبناها في جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن يائير لابيد في جلسات مغلقة تحذيره من تكرار الأخطاء التي ارتكبت في جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
، من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية أثناء تأمينهم مسار الجنازة.
وأوضحت الإذاعة العبرية أن لابيد أجرى مباحثات مغلقة مع مسؤولين من وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي وجهات أخرى، شدد خلالها على أنه من واجب الشرطة في بلاده في هذه الفترة العمل على ضمان الهدوء أثناء "مسيرة الأعلام".
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، الأربعاء قبل الماضي، مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة
، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية
جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.
فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك
في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.