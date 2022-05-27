https://arabic.sputniknews.com/20220527/وزير-دفاع-كوريا-الجنوبية-يأمر-برد-صارم-على-أي-استفزازات-مباشرة-من-الجارة-الشمالية-1062775840.html

وزير دفاع كوريا الجنوبية يأمر برد "صارم" على أي استفزازات مباشرة من الجارة الشمالية

وزير دفاع كوريا الجنوبية يأمر برد "صارم" على أي استفزازات مباشرة من الجارة الشمالية

دعا وزير الدفاع الكوري الجنوبي، لي جونغ سوب، كبار الضباط العسكريين الجدد، اليوم الجمعة، إلى ‏الرد "بحزم" على أي استفزازات مباشرة من قبل بيونغ يانغ، وسط توترات... 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T14:54+0000

2022-05-27T14:54+0000

2022-05-27T14:54+0000

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وصرح لي بذلك خلال مراسم تنصيب منفصلة لرئيس أركان الجيش الجديد، الجنرال بارك جيونغ-هوان، ورئيس أركان القوات الجوية، الجنرال جونغ سانغ-هوا، ورئيس العمليات البحرية، الأدميرال لي جونغ-هو، وفقا الوكالة "يونهاب" الكورية.وجاء التنصيب في الوقت الذي تسعى فيه سيئول إلى تعزيز الردع، في أعقاب استفزازات بيونغ يانغ الأخيرة، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يوم الأربعاء الماضي، ووسط مخاوف بشأن تجربتها النووية المحتملة.وأقيم حفل التنصيب في المقر العسكري في جيريونغداي، في جنوب سيئول.وتطرق وزير دفاع كوريا الجنوبية، لي جونغ سوب، خلال كلمته في حفل التنصيب، إلى إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ البالستية العابرة للقارات خلال الأسبوع الحالي، واستعداداتها لإجراء تجربة نووية، فقال إن كوريا الشمالية تهدد "بجدية" الأمن في شبه الجزيرة الكورية وخارجها.وفي الحدث الخاص بتنصيب قائد البحرية الجديد، أمر لي أيضا بتوجيه رد صارم على أي استفزازات مباشرة بالقرب من خط الحد الشمالي، وهو بحكم الواقع حدود بحرية بين الكوريتين، كما أنه دعا إلى رد "فوري" على "جميع التهديدات الجوية".من ناحيته، شدد رئيس أركان الجيش الجديد في كوريا الجنوبية، الجنرال بارك جيونغ هوان، على الحاجة إلى تأمين القدرات والوضع للقتال والفوز في أي صراع مستقبلي، على أساس "التحالف القوي بين كوريا الجنوبية وأمريكا".وقالت هيئة الأركان المشتركة لجمهورية كوريا إن الجيش الكوري الجنوبي، بالاشتراك مع نظرائهم الأمريكيين، أطلق صاروخين ردا على تجارب الصواريخ الكورية الشمالية، يوم الأربعاء الماضي.وفي صباح يوم الأربعاء، أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان، وأجريت جميع عمليات الإطلاق من منطقة سونان في بيونغ يانغ.

https://arabic.sputniknews.com/20220526/سيئول-تكشف-سبب-التزام-كوريا-الشمالية-الصمت-بشأن-إطلاق-الصواريخ-1062715673.html

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