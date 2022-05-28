https://arabic.sputniknews.com/20220528/السفير-الروسي-لدى-أمريكا-يصف-إرسال-واشنطن-منظومة-صواريخ-إلى-أوكرانيا-بـ-الخطوة-الاستفزازية-1062794577.html

السفير الروسي لدى أمريكا يصف إرسال واشنطن منظومة صواريخ إلى أوكرانيا بـ "الخطوة الاستفزازية"

السفير الروسي لدى أمريكا يصف إرسال واشنطن منظومة صواريخ إلى أوكرانيا بـ "الخطوة الاستفزازية"

وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنتونوف، اليوم السبت، إرسال واشنطن منظومة صواريخ إلى أوكرانيا بأنها خطوة استفزازية. 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T07:51+0000

2022-05-28T07:51+0000

2022-05-28T07:51+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

أخبار أوكرانيا

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واشنطن- سبوتنيك- وحسب تصريحات له نقلتها السفارة الروسية عبر حسابها على تليغرام، تمنى أنتونوف أن تسترشد الولايات المتحدة بالمنطق السليم عند اتخاذ قرار بشأن تسليم صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا.وكانت شبكة سي إن إن قد نقلت الخميس الماضي، عن العديد من المسؤولين الأمريكيين، أن واشنطن قد تدرج أنظمة أسلحة صاروخية بعيدة المدى في حزمة المساعدة العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا، والتي يمكن الإعلان عنها في أقرب وقت الأسبوع المقبل.وقال تقرير الشبكة الأمريكية إن أوكرانيا تطلب من الولايات المتحدة توفير نظام إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS) ونظام الصواريخ المدفعية عالي الحركة (HIMARS).ورد أنتونوف على تلك التصريحات قائلا: "ننطلق حاليًا من تصريح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي الذي قال إنه لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن هذه القضية، نأمل أن يسود المنطق السليم، ولا تتخذ واشنطن مثل هذه الخطوة الاستفزازية".وأشار السفير إلى أن موسكو حذرت واشنطن مرارًا عبر القنوات الدبلوماسية من أن ضخ المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا يزيد بشكل كبير من مخاطر التصعيد.وقال: "الأمريكيون يدركون جيدًا أن أفعالهم تدفع بآفاق السلام بعيدًا، فالولايات المتحدة تنجذب بشكل أعمق وأعمق إلى الأزمة في أوكرانيا، وله عواقب لا يمكن التنبؤ بها على الأمن العالمي".وأشار أنتونوف إلى أن روسيا لن تتسامح مع هذا الوضع وستتخذ الخطوات اللازمة "للقضاء على قدرات" القوات الأوكرانية، داعيا واشنطن وكييف إلى "استيعاب الواقع" والتحرك نحو حل سياسي للأزمة.

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