https://arabic.sputniknews.com/20220528/بعد-مخالطتهما-الفيروس-إعلام-فرنسا-تطعم-شخصين-ضد-جدري-القرود-1062825112.html
بعد مخالطتهما الفيروس.. إعلام: فرنسا تطعم شخصين ضد "جدري القرود"
بعد مخالطتهما الفيروس.. إعلام: فرنسا تطعم شخصين ضد "جدري القرود"
أكدت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم السبت، قيامها بتطعيم شخصين في البلاد خالطا فيروس "جدري القرود". 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T18:33+0000
2022-05-28T18:33+0000
2022-05-28T18:34+0000
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جدري القردة
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ونقلت صحيفة الشروق، مساء اليوم السبت، أن السلطات الصحية الفرنسية قد أوضحت أنه تم تطعيم شخصين في مستشفى بباريس بلقاح "إيمفانيكس" المضاد للجدري، أمس، بعدما أوصت بتطعيم الأشخاص الذين خالطوا الفيروس، في وقت سابق.وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد ذكرت، من قبل، أن لقاح "إيمفانيكس" يستخدم لحماية البالغين من الجدري.وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إعطاء اللقاحات وسط ارتفاع في عدد حالات جدري القرود، لافتة إلى الفيروس يسبب أعراضا طفيفة، مثل البثور والحمي والطفح الجلدي، لكن يمكن أن تكون أعراض الجدري شديدة.ومن جانبها، أفادت بريجيت بورجينيون، وزيرة الصحة الفرنسية، الأسبوع الماضي بأن هناك 7 حالات مؤكدة للإصابة بجدري القرود في فرنسا، وأن الوضع تحت السيطرة.وجدري القرود هو عدوى فيروسية نادرة موطّنة في وسط وغربي أفريقيا، وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق مع الأشخاص أو الحيوانات أو المواد المصابة بالفيروس، مع أعراض تشمل الطفح الجلدي والحمى والصداع وآلام العضلات والتورم وآلام الظهر.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/الصحة-العالمية-جدري-القرود-ليس-شديد-العدوى-ولا-حاجة-للتلقيح-الشامل-1062764513.html
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أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن, جدري القردة
بعد مخالطتهما الفيروس.. إعلام: فرنسا تطعم شخصين ضد "جدري القرود"
18:33 GMT 28.05.2022 (تم التحديث: 18:34 GMT 28.05.2022) تابعنا عبر
أكدت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم السبت، قيامها بتطعيم شخصين في البلاد خالطا فيروس "جدري القرود".
ونقلت صحيفة الشروق
، مساء اليوم السبت، أن السلطات الصحية الفرنسية قد أوضحت أنه تم تطعيم شخصين في مستشفى بباريس بلقاح "إيمفانيكس" المضاد للجدري، أمس، بعدما أوصت بتطعيم الأشخاص الذين خالطوا الفيروس، في وقت سابق.
وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد ذكرت، من قبل، أن لقاح "إيمفانيكس" يستخدم لحماية البالغين من الجدري.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إعطاء اللقاحات وسط ارتفاع في عدد حالات جدري القرود، لافتة إلى الفيروس يسبب أعراضا طفيفة، مثل البثور والحمي والطفح الجلدي، لكن يمكن أن تكون أعراض الجدري شديدة.
ومن جانبها، أفادت بريجيت بورجينيون، وزيرة الصحة الفرنسية، الأسبوع الماضي بأن هناك 7 حالات مؤكدة للإصابة بجدري القرود
في فرنسا، وأن الوضع تحت السيطرة.
وجدري القرود هو عدوى فيروسية نادرة
موطّنة في وسط وغربي أفريقيا، وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق مع الأشخاص أو الحيوانات أو المواد المصابة بالفيروس، مع أعراض تشمل الطفح الجلدي والحمى والصداع وآلام العضلات والتورم وآلام الظهر.