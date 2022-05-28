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https://arabic.sputniknews.com/20220528/حماس-تدعو-الشعب-الفلسطيني-للنفير-العام-غدا-وشد-الرحال-إلى-المسجد-الأقصى-لإفشال-مخططات-إسرائيل-1062805696.html
"حماس" تدعو الشعب الفلسطيني للنفير العام غدا وشد الرحال إلى المسجد الأقصى لإفشال مخططات إسرائيل
"حماس" تدعو الشعب الفلسطيني للنفير العام غدا وشد الرحال إلى المسجد الأقصى لإفشال مخططات إسرائيل
دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، "الجماهير الفلسطينية في القدس، وعموم الضفة الغربية، والأراضي المحتلة، إلى النفير العام يوم غد الأحد، وشد... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T12:02+0000
2022-05-28T12:02+0000
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كما دعت الحركة، في بيان صحفي، إلى "الاحتشاد الواسع في عموم فلسطين المحتلة وخارجها دفاعا عن القدس والأقصى، وحماية لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وبرفع العلم الفلسطيني في كل مكان تأكيداً على عروبة الأرض والقدس وأن لا سيادة فيهما إلا للفلسطينيين وحدهم".وشددت على ضرورة أن يكون يوم غدٍ الأحد، "هبّة جماهيرية واسعة لشعبنا وأمّتنا دفاعاً عن القدس والأقصى، وتأكيداً على عروبة الأرض برفع العلم الفلسطيني في كل مكان"، داعية "الأمة العربية والإسلامية، قادة وحكومات، شعوبا وأحزابا ومنظمات وهيئات، إلى اعتبار يوم غد الأحد يوما مقدسيا مشهوداً تتحرك فيه قوى الأمّة جميعها، على الصعد كافة لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية".وكانت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، حذرت من اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى عبر "مسيرة الأعلام"، والتي ستنطلق يوم الأحد، داعية الجماهير الفلسطينية إلى حالة الاستنفار العام.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماعها الطارئ بمكتب الجبهة الشعبية في غزة، لبحث تداعيات تنظيم المسيرة في مدينة القدس، بحسب موقع "قدس برس".ومن المقرر أن تنطلق المسيرة التي ينظمها متطرفون إسرائيليون ويحملون خلالها الأعلام الإسرائيلية يوم 29 مايو/ أيار المقبل، من القدس الغربية عبر منطقة باب العامود والحي الإسلامي وصولا إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/كتائب-شهداء-الأقصى-تتوعد-إسرائيل-بـضربات-قاسية-ومعارك-شرسة-1062802652.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن

"حماس" تدعو الشعب الفلسطيني للنفير العام غدا وشد الرحال إلى المسجد الأقصى لإفشال مخططات إسرائيل

12:02 GMT 28.05.2022
© AP Photo / Mahmoud Illeanالقوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021
القوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AP Photo / Mahmoud Illean
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دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، "الجماهير الفلسطينية في القدس، وعموم الضفة الغربية، والأراضي المحتلة، إلى النفير العام يوم غد الأحد، وشد الرحال والرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك".
كما دعت الحركة، في بيان صحفي، إلى "الاحتشاد الواسع في عموم فلسطين المحتلة وخارجها دفاعا عن القدس والأقصى، وحماية لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وبرفع العلم الفلسطيني في كل مكان تأكيداً على عروبة الأرض والقدس وأن لا سيادة فيهما إلا للفلسطينيين وحدهم".
قوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
كتائب "شهداء الأقصى" تتوعد إسرائيل بـ"ضربات قاسية ومعارك شرسة"
11:16 GMT
وشددت على ضرورة أن يكون يوم غدٍ الأحد، "هبّة جماهيرية واسعة لشعبنا وأمّتنا دفاعاً عن القدس والأقصى، وتأكيداً على عروبة الأرض برفع العلم الفلسطيني في كل مكان"، داعية "الأمة العربية والإسلامية، قادة وحكومات، شعوبا وأحزابا ومنظمات وهيئات، إلى اعتبار يوم غد الأحد يوما مقدسيا مشهوداً تتحرك فيه قوى الأمّة جميعها، على الصعد كافة لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية".
وكانت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، حذرت من اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى عبر "مسيرة الأعلام"، والتي ستنطلق يوم الأحد، داعية الجماهير الفلسطينية إلى حالة الاستنفار العام.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماعها الطارئ بمكتب الجبهة الشعبية في غزة، لبحث تداعيات تنظيم المسيرة في مدينة القدس، بحسب موقع "قدس برس".
ومن المقرر أن تنطلق المسيرة التي ينظمها متطرفون إسرائيليون ويحملون خلالها الأعلام الإسرائيلية يوم 29 مايو/ أيار المقبل، من القدس الغربية عبر منطقة باب العامود والحي الإسلامي وصولا إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.
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