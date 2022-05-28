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https://arabic.sputniknews.com/20220528/نفاد-تذاكر-مباراة-نهائي-دوري-أبطال-أفريقيا-بين-الأهلي-المصري-والوداد-المغرب-1062812122.html
نفاد تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغرب
نفاد تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغرب
أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم السبت، نفاد تذاكر نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي سيجمع بين الأهلي المصري والوداد المغربي. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T13:50+0000
2022-05-28T13:50+0000
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وحسب بيان الاتحاد المغربي، فإن التذاكر التي تم وضعها عبر الإنترنت قد نفدت بالكامل.ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية، يوم الاثنين المقبل، على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بالدار البيضاء، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش (20:00 بتوقيت المغرب و21:00 بتوقيت القاهرة).وكان الأهلي قد صعد للمباراة النهائية عقب الفوز على وفاق سطيف الجزائري بنتيجة (6-2) بمجموع المباراتين ذهابا وإيابا، في المقابل صعد الوداد بعد الفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة (4-2).
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ماتش الأهلي اليوم, نادي الأهلي, رياضة

نفاد تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغرب

13:50 GMT 28.05.2022
© AP Photoالأهلي المصري
الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AP Photo
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أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم السبت، نفاد تذاكر نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي سيجمع بين الأهلي المصري والوداد المغربي.
وحسب بيان الاتحاد المغربي، فإن التذاكر التي تم وضعها عبر الإنترنت قد نفدت بالكامل.
وأوضح البيان أنه ليسمح للمشجعين بدخول ملعب المباراة إلا إذا كانوا يتوفر لديهم تذكرة المباراة.
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية، يوم الاثنين المقبل، على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بالدار البيضاء، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش (20:00 بتوقيت المغرب و21:00 بتوقيت القاهرة).
وكان الأهلي قد صعد للمباراة النهائية عقب الفوز على وفاق سطيف الجزائري بنتيجة (6-2) بمجموع المباراتين ذهابا وإيابا، في المقابل صعد الوداد بعد الفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة (4-2).
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