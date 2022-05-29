https://arabic.sputniknews.com/20220529/ثعبان-ضخم-يفاجئ-عمال-مطعم-للوجبات-السريعة-في-أمريكا-1062861739.html
ثعبان ضخم يفاجئ عمال مطعم للوجبات السريعة في أمريكا
ثعبان ضخم يفاجئ عمال مطعم للوجبات السريعة في أمريكا
تسبب ثعبان ضخم في إثارة الهلع داخل مطعم للوجبات السريعة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما اكتشف العاملون في المطعم وجوده خلف المقلاة. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T15:56+0000
2022-05-29T15:56+0000
2022-05-29T15:56+0000
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
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واستنجد عمال المطعم بالشرطة لمساعدتهم في التغلب على الموقف بعدما اكتشفوا أن ثعبانا ضخما يختبئ داخل المطعم، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الأحد.ولفتت الوكالة إلى أن الثعبان ربما تسلل إلى داخل المطعم عبر إحدى النوافذ قبل أيام ثم استقر خلف المقلاة إلى أن تم اكتشافه.ورغم أنه لم يتم تحديد المكان الذي أتى منه الثعبان إلا أن الشرطة تقول إنه ربما يكون لأحد هواة تربية هذا النوع من الكائنات.
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
ثعبان ضخم يفاجئ عمال مطعم للوجبات السريعة في أمريكا
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تسبب ثعبان ضخم في إثارة الهلع داخل مطعم للوجبات السريعة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما اكتشف العاملون في المطعم وجوده خلف المقلاة.
واستنجد عمال المطعم بالشرطة لمساعدتهم في التغلب على الموقف بعدما اكتشفوا أن ثعبانا ضخما
يختبئ داخل المطعم، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الأحد.
ولفتت الوكالة إلى أن الثعبان ربما تسلل إلى داخل المطعم
عبر إحدى النوافذ قبل أيام ثم استقر خلف المقلاة إلى أن تم اكتشافه.
ورغم أنه لم يتم تحديد المكان الذي أتى منه الثعبان إلا أن الشرطة تقول إنه ربما يكون لأحد هواة تربية هذا النوع من
الكائنات.