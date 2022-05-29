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ثعبان ضخم يفاجئ عمال مطعم للوجبات السريعة في أمريكا
ثعبان ضخم يفاجئ عمال مطعم للوجبات السريعة في أمريكا
تسبب ثعبان ضخم في إثارة الهلع داخل مطعم للوجبات السريعة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما اكتشف العاملون في المطعم وجوده خلف المقلاة. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T15:56+0000
2022-05-29T15:56+0000
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
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واستنجد عمال المطعم بالشرطة لمساعدتهم في التغلب على الموقف بعدما اكتشفوا أن ثعبانا ضخما يختبئ داخل المطعم، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الأحد.ولفتت الوكالة إلى أن الثعبان ربما تسلل إلى داخل المطعم عبر إحدى النوافذ قبل أيام ثم استقر خلف المقلاة إلى أن تم اكتشافه.ورغم أنه لم يتم تحديد المكان الذي أتى منه الثعبان إلا أن الشرطة تقول إنه ربما يكون لأحد هواة تربية هذا النوع من الكائنات.
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

ثعبان ضخم يفاجئ عمال مطعم للوجبات السريعة في أمريكا

15:56 GMT 29.05.2022
CC0 / pixabay / ثعبان تعيس ينهي حياته منتحرا تحت عجلات القطار
ثعبان تعيس ينهي حياته منتحرا تحت عجلات القطار - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
CC0 / pixabay /
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تسبب ثعبان ضخم في إثارة الهلع داخل مطعم للوجبات السريعة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما اكتشف العاملون في المطعم وجوده خلف المقلاة.
واستنجد عمال المطعم بالشرطة لمساعدتهم في التغلب على الموقف بعدما اكتشفوا أن ثعبانا ضخما يختبئ داخل المطعم، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الأحد.
ولفتت الوكالة إلى أن الثعبان ربما تسلل إلى داخل المطعم عبر إحدى النوافذ قبل أيام ثم استقر خلف المقلاة إلى أن تم اكتشافه.
ورغم أنه لم يتم تحديد المكان الذي أتى منه الثعبان إلا أن الشرطة تقول إنه ربما يكون لأحد هواة تربية هذا النوع من الكائنات.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:51 GMT
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