https://arabic.sputniknews.com/20220529/كلوب-يعلق-على-خسارة-ليفربول-دوري-أبطال-أوروبا-حتى-لو-لم-يتفهم-أحد-على-هذا-الكوكب-1062837404.html

كلوب يعلق على خسارة ليفربول دوري أبطال أوروبا... "حتى لو لم يتفهم أحد على هذا الكوكب"‏

كلوب يعلق على خسارة ليفربول دوري أبطال أوروبا... "حتى لو لم يتفهم أحد على هذا الكوكب"‏

علق المدير الفني لفريق "ليفربول" الإنجليزي على خسارة فريقه بطولة دوري أبطال أوروبا، أمس ‏السبت، أمام فريق نادي ريال مدريد الإسباني.‏ 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T07:51+0000

2022-05-29T07:51+0000

2022-05-29T07:51+0000

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وحثّ كلوب جماهير "ليفربول" على الخروج بقوة اليوم الأحد للاحتفال، فيما كشف عما قاله لفريقه في غرفة تبديل الملابس، في أعقاب نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وفقا لموقع "ليفربول إيكو".وعاد فريق "ليفربول" إلى ميرسيسايد بعد فترة وجيزة من المباراة، وسيواصل عرضه المخطط بعد ظهر اليوم الأحد، للاحتفال بالفوز بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.لكن اعترف يورغن كلوب أن فكرة الاحتفال كانت بعيدة عن أذهان لاعبيه، وذلك بعد فترة وجيزة من صافرة النهاية في المباراة التي أقيمت على ملعب فرنسا.وقال كلوب: "أخبرت الأولاد في غرفة الملابس أنني أشعر بالفخر بالفعل، ورأيت أنني الوحيد في غرفة الملابس الذي يشعر بذلك في تلك اللحظة، وكان الأولاد في حاجة إلى وقت أطول قليلا".وتابع: "هؤلاء الأولاد لعبوا موسما رائعا، وفي المسابقتين اللتين لم نتمكن من الفوز بهما، لم نفز بسبب أصغر فارق ممكن، نقطة واحدة و1-0، وكان السيتي أفضل بنقطة، بينما أحرز ريال مدريد هدفا واحدا".وأضاف: "الفارق بين 2018 والآن هو أنني أتينا مرة أخرى، في 2018 كنت أتمنى ذلك، ولكني لم أتوقع ذلك، هؤلاء الأولاد قادرون على المنافسة حقا، وأظهروا سلوكا لا يصدق، وهم مجموعة رائعة، وسنذهب مرة أخرى".وواصل كلوب: "واليوم سنحتفل بالموسم، إنه لأمر جيد أنه ليس علينا القيام بذلك على الفور، وبعد ليلة نوم وحديث أو خطاب آخر مني، سيدرك الأولاد كم كان ما فعلوه مميزا".وأحرز نادي ريال مدريد الإسباني اللقب الـ14 لبطولة دوري أبطال أوروبا، أمس السبت، بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي بنتيجة (1-0)، في العاصمة الفرنسية باريس.وأحرز هدف المباراة الوحيد لريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 59.وشهدت المباراة تألق المصري محمد صلاح حيث شكل ضغطا كبيرا على دفاعات ريال مدريد وسدد أكثر من 5 كرات على المرمى، ولكن تصدى حارس ريال مدريد لها.واستطاع كريم بنزيما أن يحرز هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 43 ولكن ألغي بداعي التسلل.

https://arabic.sputniknews.com/20220528/ريال-مدريد-يتوج-بدوري-أبطال-أوروبا-للمرة-الـ14-في-تاريخه-بعد-فوزه-على-ليفربول-1-0-1062831608.html

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ليفربول, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار دوري أبطال أوروبا, رياضة, مجتمع