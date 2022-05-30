https://arabic.sputniknews.com/20220530/مباحثات-تركية-مع-موسكو-وكييف-للعودة-للحوار-وأنقرة-ترفض-انضمام-دول-داعمة-للإرهاب-للناتو-1062895238.html

مباحثات تركية مع موسكو وكييف للعودة للحوار... وأنقرة ترفض انضمام "دول داعمة للإرهاب" للناتو

مباحثات تركية مع موسكو وكييف للعودة للحوار... وأنقرة ترفض انضمام "دول داعمة للإرهاب" للناتو

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستواصل تشجيع روسيا وأوكرانيا على تفعيل قنوات الحوار والدبلوماسية، مشيرا إلى أن أنقرة ستجري مباحثات هاتفية مع... 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T13:29+0000

2022-05-30T13:29+0000

2022-05-30T13:29+0000

عالم سبوتنيك

راديو

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30-5 Sputnik World مباحثات تركية مع موسكو وكييف للعودة للحوار... وأنقرة ترفض انضمام دول داعمة للإرهاب للناتو

وأضاف في تصريحات صحافية خلال عودته من أذربيجان، أنه "لا يمكن لأنقرة الموافقة إطلاقًا على انضمام الدول الداعمة للإرهاب إلى حلف الناتو طالما بقي رئيسا لتركيا"، في إشارة إلى رفض أنقرة مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).وناقش الدول الأعضاء اقتراحاً يقضي بإعفاء شحنات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" الروسي العملاق، الذي يعد المصدر الرئيسي لواردات هنغاريا من النفط الخام.وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يعتمد اعتمادا كبيرا على واردات النفط والغاز الروسي، لذلك فإنه من الصعوبة إطالة مدة العقوبات، لأن أوروبا تخسر كثيرا بذلك وستعرض اقتصادها للكساد، كما أن الاتحاد الأوربي معرض للانشقاق والتفكك إذا استمرت الأزمة الأوكرانية.أردوغان يؤكد عزم بلاده استكمال عملية الحزام الأمني على الحدود مع سورياأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده "تعتزم استكمال الحزام الأمني الذي تعمل على إقامته على طول حدودها مع سوريا في أسرع وقت ممكن".وأكد على أن "أنقرة ستتدبر أمرها، في حال عدم قيام الولايات المتحدة بما يترتب عليها بهذا الخصوص"، حسب وكالة الأناضول التركية، على حد قوله.قال الكاتب والمحلل السياسي التركي، بركات قار، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يهدف لتحقيق بعض المكاسب تجاه المنطقة الآمنة في سوريا، من خلال اغتنام فرصة حاجة الناتو لموافقة تركيا على انضمام فلندا والسويد للحلف.وأوضح أنه بالرغم من ذلك إلا أنه بحاجة للقيام بهذه العملية بسبب الأزمة الداخلية، وأنه من الممكن القيام ببعض العمليات بضوء أخضر أمريكي لبعض المناطق فقط وليس للشريط الحدودي كله.بينت يتوعد إيران بدفع ثمن تمويل الإرهاب ضد إسرائيلقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن إيران لن تفلت من العقاب بسبب ما أسماه التحريض على الهجمات ضد إسرائيل من خلال وكلائها في المنطقة.وشدد على أن الحصانة التي تتمتع بها طهران انتهت، متوعدا إيران ووكلائها بأنهم سيدفعون الثمن.في هذا الإطار، قال خبير الشؤون الإيرانية الدكتور، طلال عتريسي، إن "التهديدات مفتوحة بين إسرائيل وبين إيران، والحرب أيضا مفتوحة من خلال عمليات بعضها يعلن عنه والبعض الآخر لا يعلن عنه"، لافتا إلى أن هناك ضربات متبادلة بين الجانبين.وحول التعاطي الإيراني مع التصريحات الإسرائيلية، أكد عتريسي، أن إيران تأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، لأن هناك هجمات تحدث لمنشآت إيرانية وهناك أيضا اغتيالات لشخصيات علمية وعسكرية إيرانية.

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