https://arabic.sputniknews.com/20220531/أمين-عام-الناتو-يزور-واشنطن-لإجراء-محادثات-مع-كبار-المسؤولين-1062942973.html

أمين عام الناتو يزور واشنطن لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين

أمين عام الناتو يزور واشنطن لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين

يبدأ ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، غدا الأربعاء، زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 3 أيام، ومن المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين... 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T20:41+0000

2022-05-31T20:41+0000

2022-05-31T20:41+0000

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القاهرة، 31 مايو - سبوتنيك. ونشر الموقع الإلكتروني للناتو بيانا، أكد من خلاله أنه "في الفترة من 31 أيار/مايو إلى 3 حزيران/يونيو 2022، يسافر الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إلى واشنطن في زيارة عمل".وأوضح بيان حلف الناتو أنه من المتوقع أن يلتقي ستولتنبرغ بكبار المسؤولين الأمريكيين، على رأسهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.ومن جهة أخرى، أفاد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بأن ستولتنبرغ سيبحث مع المسؤولين الأمريكيين طلبات فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو.ويذكر أن زيارة ستولتنبرغ إلى واشنطن تأتي في أعقاب ترحيب أمريكا وحلف الناتو بطلب فنلندا والسويد للانضمام إليه، ضاربا بعرض الحائط التحذيرات الروسية من تهديد أمنها القومي عبر توسع الحلف نفسه.وتقول فنلندا والسويد إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام لحلف الناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.ومن جانبها، اعترضت تركيا على طلبي السويد وفنلندا الانضمام إلى الحلف، بدعوى أن لديها مخاوف أمنية، حيث تتهم أنقرة، ستوكهولم، بدعم "جماعات إرهابية"، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، وهي الوحدات التي تصنفها تركيا "إرهابية"، حيث تعتبرها أنقرة الذراع السوري لمنظمة حزب "العمال الكردستاني" الانفصالية التركية.وتتهم روسيا الناتو بعدم الوفاء بوعوده الشفهية بعدم التوسع شرقا، والتي قدمها في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى مخالفة ميثاق الأمن الأوروبي، الذي تم تبنيه ضمن "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

https://arabic.sputniknews.com/20220531/تشاووش-أوغلو-الأمين-العام-لحلف-الناتو-يقترح-عقد-اجتماع-لوزراء-خارجية-تركيا-وفنلندا-والسويد-1062914208.html

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