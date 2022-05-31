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السعودية تؤكد لروسيا استعدادها للمساهمة في حل الأزمة الأوكرانية
السعودية تؤكد لروسيا استعدادها للمساهمة في حل الأزمة الأوكرانية
أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، لدى استقباله نظيره الروسي سيرغي لافروف في المملكة، استعداد الرياض لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T20:26+0000
2022-05-31T20:26+0000
أخبار أوكرانيا
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أخبار السعودية اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الخارجية السعودية، في بيان أن ابن فرحان أكد لنظيره الروسي فيما يتعلق بشأن الأزمة في أوكرانيا "موقف المملكة المبني على أسس القانون الدولي".وأعرب عن دعم بلاده للجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار، مبديا استعداد المملكة "لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة".وأشار بيان الخارجية السعودية إلى أن الوزيرين استعرضا العلاقات الثنائية بين "البلدين الصديقين" وسبل تعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.ووصل وزير الخارجية الروسي، إلى الرياض، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، ضمن جولة يزور خلالها دول الخليج العربية، والتي استهلها الاثنين بزيارة للبحرين.ويشارك لافروف في الاجتماع الدوري لمنتدى وزراء خارجية روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي غدا، كما يعقد عددا من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك مع وزيري خارجية الإمارات والكويت.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/تركيا-تعرض-وساطتها-لتسهيل-تبادل-أسرى-الحرب-بين-روسيا-وأوكرانيا-1062941602.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار السعودية اليوم

السعودية تؤكد لروسيا استعدادها للمساهمة في حل الأزمة الأوكرانية

20:26 GMT 31.05.2022
© МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصورسيرغي لافروف مع فيصل بن فرحان آل سعود
سيرغي لافروف مع فيصل بن فرحان آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
سيرغي لافروف مع فيصل بن فرحان آل سعود. صورة أرشفية
© МИД РФ
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أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، لدى استقباله نظيره الروسي سيرغي لافروف في المملكة، استعداد الرياض لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الخارجية السعودية، في بيان أن ابن فرحان أكد لنظيره الروسي فيما يتعلق بشأن الأزمة في أوكرانيا "موقف المملكة المبني على أسس القانون الدولي".
وأعرب عن دعم بلاده للجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار، مبديا استعداد المملكة "لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة".
جنود أوكرانيون أسرى في أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
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وأشار بيان الخارجية السعودية إلى أن الوزيرين استعرضا العلاقات الثنائية بين "البلدين الصديقين" وسبل تعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.
ووصل وزير الخارجية الروسي، إلى الرياض، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، ضمن جولة يزور خلالها دول الخليج العربية، والتي استهلها الاثنين بزيارة للبحرين.
ويشارك لافروف في الاجتماع الدوري لمنتدى وزراء خارجية روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي غدا، كما يعقد عددا من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك مع وزيري خارجية الإمارات والكويت.
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