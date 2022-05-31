https://arabic.sputniknews.com/20220531/بينيت-اتفاقية-التجارة-الحرة-مع-الإمارات-أول-اتفاق-من-نوعه-مع-دولة-عربية-1062916915.html

بينيت: اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات أول اتفاق من نوعه مع دولة عربية

بينيت: اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات أول اتفاق من نوعه مع دولة عربية

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع دولة الإمارات، لتصبح أول اتفاقية تجارية بين إسرائيل ودولة عربية. 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T09:16+0000

2022-05-31T09:16+0000

2022-05-31T09:16+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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وقال بينيت، عبر حسابه على "تويتر": "في قمة شرم الشيخ، قبل نحو شهرين، اتفقت مع الشيخ محمد بن زايد [رئيس الإمارات] على أن ما يستغرق 5 سنوات يمكن إنجازه في غضون أسابيع قليلة"، موجها "الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد على قيادته، ووزيرة الاقتصاد [الإسرائيلية أورانا باربيفاي، اللذين بفضل عزمهما وعملهما الجاد تحقق هذا الإنجاز الكبير بسرعة وكفاءة".ونقلت وكالة "رويترز" عن السفير الإسرائيلي لدى الإمارات أمير حايك، في وقت سابق اليوم، قوله إن "إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية للتجارة الحرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين".وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل، تهدف إلى تحفيز التجارة البينية؛ وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً، خلال 5 أعوام.وقال موقع "واللا" إن الاتفاق الذي يوصف بـ "التاريخي"، يشمل القضايا التنظيمية والجمارك والتعاون والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.وقالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي، في بيان: "هذه زيارة ذات أهمية استراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين دولة إسرائيل والإمارات وفي إطارها سأوقع اتفاقية التجارة الحرة وسأدفع سلسلة من الشراكات الاقتصادية".وأضافت: "سنعمل معا على إزالة الحواجز وتعزيز التجارة الشاملة والتكنولوجيات الجديدة، والتي ستشكل أساسا متينا لمسارنا المشترك، وستسهم في رفاهية المواطنين وتسهيل القيام بالأعمال".ووقعت إسرائيل والإمارات، في سبتمبر/أيلول 2020، اتفاق سلام برعاية أمريكية، ثم ما لبث البلدان أن وقعا على العديد من الاتفاقات بما في ذلك في مجال التجارة والاستثمار والطيران والصحة وغيرها.

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