https://arabic.sputniknews.com/20220531/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-تزور-القاهرة-لبحث-الأزمة-الأوكرانية-مع-السيسي-1062937211.html
رئيسة المفوضية الأوروبية تزور القاهرة لبحث الأزمة الأوكرانية مع السيسي
رئيسة المفوضية الأوروبية تزور القاهرة لبحث الأزمة الأوكرانية مع السيسي
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، نيتها زيارة مصر والاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، لمناقشة قضايا إقليمية وعالمية، بما في... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T17:07+0000
2022-05-31T17:07+0000
2022-05-31T17:07+0000
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أمستردام - سبوتنيك. وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنها "تعتزم زيارة القاهرة في منتصف الشهر القادم للاجتماع مع السيسي".وأوضحت أن الزيارة تأتي بهدف مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والعالمية المختلفة، فضلا عن التطرق إلى الأزمة في أوكرانيا، ومشكلة الأمن الغذائي.قالت فون دير لاين في 24 مايو/ أيار الجاري، إن هناك تنسيقا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لدعم قطاع الغذاء خلال الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.فيما أكد السيسي، أمس الاثنين، على ضرورة التهدئة والوصول إلى حل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية، وبذل كل الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى ذلك الحل، وذلك خلال استقباله للرئيس البولندي أندجيه دودا.وتعاني العديد من البلدان من شح إمدادات القمح، خاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، واعتبار أوكرانيا أكبر موردي القمح في العالم للعديد من الدول.أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، استعداد بلاده للمساهمة في البحث عن خيارات لصادرات الحبوب دون عوائق، بما في ذلك تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/وزير-خارجية-تركيا-الألغام-الأوكرانية-تعوق-إخراج-السفن-المحملة-بالحبوب-من-الموانئ-بأمان-1062929791.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار مصر الآن, أخبار أوكرانيا
رئيسة المفوضية الأوروبية تزور القاهرة لبحث الأزمة الأوكرانية مع السيسي
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، نيتها زيارة مصر والاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، لمناقشة قضايا إقليمية وعالمية، بما في ذلك الأزمة في أوكرانيا والأمن الغذائي.
أمستردام - سبوتنيك
. وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنها "تعتزم زيارة القاهرة في منتصف الشهر القادم للاجتماع مع السيسي".
وأوضحت أن الزيارة تأتي بهدف مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والعالمية المختلفة، فضلا عن التطرق إلى الأزمة في أوكرانيا، ومشكلة الأمن الغذائي.
قالت فون دير لاين
في 24 مايو/ أيار الجاري، إن هناك تنسيقا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لدعم قطاع الغذاء خلال الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
فيما أكد السيسي، أمس الاثنين، على ضرورة التهدئة والوصول إلى حل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية، وبذل كل الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى ذلك الحل، وذلك خلال استقباله للرئيس البولندي أندجيه دودا.
وتعاني العديد من البلدان من شح إمدادات القمح، خاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، واعتبار أوكرانيا أكبر موردي القمح في العالم للعديد من الدول.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، استعداد بلاده للمساهمة في البحث عن خيارات لصادرات الحبوب
دون عوائق، بما في ذلك تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود.