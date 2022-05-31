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فوزي لقجع: زمن الفساد في الكاف انتهى
فوزي لقجع: زمن الفساد في الكاف انتهى
أكد رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، أن زمن "الفساد والاحتكار" في الكاف انتهى. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T17:18+0000
2022-05-31T17:18+0000
رياضة
الوداد المغربي
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وقال لقجع في تصريحات لصحيفة "الصباح" المغربية: "زمن الاحتكار والفساد الكروي في أفريقيا اللذين هيمنت عليهما بعض البلدان وتمكنت بواسطتهما من الحصول على مجموعة من الألقاب قد انتهى"، مضيفا أن "المغرب يعيش حدثا تاريخيا فريدا من نوعه سينهي هيمنة الأشقاء في مصر وتونس".وتابع المسؤول المغربي: "نهاية زمن الفساد سيكون بداية عهد جديد للسيطرة المغربية على الكرة الأفريقية بلعب وتحكيم نظيفين، مستشهدًا بأن نهضة بركان لعب 3 نهائيات في أربع سنوات، وفاز بلقبين، في حين هيمن الوداد على دوري الأبطال وفاز بلقبين في السنوات الخمس الأخيرة، والشيء نفسه بالنسبة إلى نادي الرجاء".وختم: "المباراة النهائية كان من المفترض أن تجمع بين الوداد والرجاء لولا ظلم التحكيم".هذا وتوج فريق الوداد الرياضي بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك عقب فوزه على نادي الأهلي المصري بهدفين دون رد.أقيمت المباراة النهائية التي جمعت الوداد والأهلي، مساء اليوم الاثنين، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في نهائي المسابقة.أحرز هدفي الوداد الجناح الأيسر زهير المترجي الذي نجح في التسجيل في الدقائق 15 و47.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/الوداد-يضرب-الأهلي-بثنائية-ويتوج-بدوري-الأبطال-1062907430.html
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رياضة, الوداد المغربي, كأس الرابطة, دوري أبطال أفريقيا

فوزي لقجع: زمن الفساد في الكاف انتهى

17:18 GMT 31.05.2022
© AFP 2022 / -جماهير الوداد المغربي ملعب مركب محمد الخامس 30 مايو 2022
جماهير الوداد المغربي ملعب مركب محمد الخامس 30 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© AFP 2022 / -
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أكد رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، أن زمن "الفساد والاحتكار" في الكاف انتهى.
وقال لقجع في تصريحات لصحيفة "الصباح" المغربية: "زمن الاحتكار والفساد الكروي في أفريقيا اللذين هيمنت عليهما بعض البلدان وتمكنت بواسطتهما من الحصول على مجموعة من الألقاب قد انتهى"، مضيفا أن "المغرب يعيش حدثا تاريخيا فريدا من نوعه سينهي هيمنة الأشقاء في مصر وتونس".

وأشار لقجع إلى أن "الظلم كان سائدا في الكرة الأفريقية وهو ما جعل الفرق المغربية تقصى في الأدوار التمهيدية أو ربع النهائي، قبل أن تتضافر الجهود وتصبح للمغرب كلمته في أفريقيا".

وتابع المسؤول المغربي: "نهاية زمن الفساد سيكون بداية عهد جديد للسيطرة المغربية على الكرة الأفريقية بلعب وتحكيم نظيفين، مستشهدًا بأن نهضة بركان لعب 3 نهائيات في أربع سنوات، وفاز بلقبين، في حين هيمن الوداد على دوري الأبطال وفاز بلقبين في السنوات الخمس الأخيرة، والشيء نفسه بالنسبة إلى نادي الرجاء".
وختم: "المباراة النهائية كان من المفترض أن تجمع بين الوداد والرجاء لولا ظلم التحكيم".
جماهير الوداد المغربي ملعب مركب محمد الخامس 30 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
الـكأس الثانية على حساب الأحمر.. الوداد يضرب الأهلي بثنائية ويتوج بدوري الأبطال
أمس, 21:13 GMT
هذا وتوج فريق الوداد الرياضي بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك عقب فوزه على نادي الأهلي المصري بهدفين دون رد.
أقيمت المباراة النهائية التي جمعت الوداد والأهلي، مساء اليوم الاثنين، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في نهائي المسابقة.
أحرز هدفي الوداد الجناح الأيسر زهير المترجي الذي نجح في التسجيل في الدقائق 15 و47.
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