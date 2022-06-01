https://arabic.sputniknews.com/20220601/الحكومة-اليمنية-وأنصار-الله-تتبادلان-الاتهامات-بخرق-الهدنة-الأممية-1062977177.html

الحكومة اليمنية و"أنصار الله" تتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة الأممية

الحكومة اليمنية و"أنصار الله" تتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة الأممية

تبادلت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، الاتهامات بخرق هدنة الأمم المتحدة قبل ساعات من انتهاء مدتها المحددة... 01.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-01T21:39+0000

2022-06-01T21:39+0000

2022-06-01T21:39+0000

العالم العربي

الحرب على اليمن

التحالف

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القاهرة، 1 يونيو - سبوتنيك. وأكدت جماعة "أنصار الله" أن التحالف العربي والقوات اليمنية ارتكبوا 114 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية، تخللها قصف بطيران استطلاعي على منازل المواطنين في محافظة الضالع [وسط اليمن]، أسفر عن مقتل مدنيين اثنين.وأوضحت الجماعة أنه "من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في محيط مدينة مأرب [شمال شرقي اليمن]، واستهداف بقذائف المدفعية ونيران الأسلحة مواقع عسكرية في عدة مناطق".ومن جانبها، أعلنت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي لليمن رصدها 27 خرقا ارتكبته جماعة "أنصار الله" في محوري حَيْس جنوب محافظة الحديدة [غرب اليمن]، والبَرح غرب محافظة تعز [جنوب غربي البلاد]، خلال 24 ساعة الماضية.وذكرت القوات اليمنية أن خروقات الجماعة في محور حَيْس بلغت 16 خرقا، شملت هجوما بطائرات مسيرة أسفر عن "إصابة أحد أفراد القوات المشتركة، في وقت شملت إطلاق نار كثيف من مختلف الأسلحة الرشاشة صوب مواقع عسكرية في أطراف منطقة شَمير التابعة لمحافظة تعز، ومديريات جبل رأس والجراحي والتحيتا [جنوب] محافظة الحديدة".وأضافت أن "الحوثيين ارتكبوا في محور البَرح غرب تعز، 11 خرقا توزعت بين 7 خروقات بالأسلحة الرشاشة عيار 14.5 و12.7 في قطاع الكَدحة، و4 غرب مَقبنة [غرب تعز]".ويذكر أنه في الثاني من شهر نيسان/أبريل الماضي، أعلن هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بدء سريان هدنة في البلاد لمدة شهرين قابلة للتجديد، تشمل إيقاف العمليات العسكرية الهجومية، جوا وبحرا وبرا داخل اليمن وعبر حدوده، بالتوازي مع تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي، بشكل أسبوعي، وعقد اجتماع بين الأطراف من أجل الاتفاق على فتح الطرق في محافظة تعز وغيرها من البلدات اليمنية لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220601/الأمم-المتحدة-تنجح-في-تمديد-الهدنة-السارية-في-اليمن-شهرين-إضافيين-1062945046.html

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العالم العربي, الحرب على اليمن, التحالف