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الكنيست الإسرائيلي يصوت على مشروع قانون لحظر رفع علم فلسطين
الكنيست الإسرائيلي يصوت على مشروع قانون لحظر رفع علم فلسطين
صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يحظر رفع الأعلام الفلسطينية داخل المؤسسات التي تمولها الدولة، بما في ذلك الجامعات. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T20:09+0000
2022-06-01T20:09+0000
إسرائيل
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الكنيست الإسرائيلي
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أقر مشروع القانون الذي قدمته المعارضة ويحظر رفع الأعلام الفلسطينية في المؤسسات التي تمولها الدولة، بما في ذلك الجامعات، بقراءة تمهيدية في الجلسة الكاملة للكنيست مساء اليوم (الأربعاء)".وأضافت: "تم منح أعضاء الائتلاف (الحاكم بقيادة نفتالي بينيت) حرية التصويت على الاقتراح المقدم من المعارضة، وتم تمريره بأغلبية كبيرة من 63 مؤيدا مقابل 16 معارضا (من أصل 120 عضوا بالكنيست)".ويتعين على الكنيست التصويت بثلاث قراءات أخرى على مشروع القانون ليدخل حيز التنفيذ.وعارض أعضاء القائمة العربية الموحدة، مشروع القانون، وغاب بعض أعضاء حزب "هناك مستقبل" بما في ذلك زعيم الحزب وزير الخارجية يائير لابيد، فيما صوت لصالحه رئيس الوزراء نفتالي بينيت.وأوضحت الصحيفة: "ينص مشروع القانون على حظر رفع أعلام الدول المعادية، أو أعلام السلطة الفلسطينية التي لم يتم تعريفها على أنها دولة بالطبع، في المؤسسات التي تمولها الدولة - بما في ذلك هذه الجامعات".وخلال جلسة التصويت اندلعت مشاحنات كلامية بين أعضاء كنيست من المعارضة اليمينية ونظرائهم العرب.وقال النائب إيلي كوهين من "الليكود" والذي تقدم بمشروع القانون: "أيها النواب، تخيلوا أنه في الولايات المتحدة يتم رفع أعلام القاعدة، تخيلوا أن المستشفيات في بريطانيا ترفع أعلام الجيش الجمهوري الإيرلندي، تخيلوا أنه في المملكة العربية السعودية يتم رفع أعلام الحوثيين في المدارس".وأثار رفع الأعلام الفلسطينية خلال الاحتفال بذكرى النكبة الشهر المنصرم في جامعة تل أبيب وبعدها في جامعة بن غوريون بمدينة بئر السبع شمالي البلاد حالة من الغضب داخل أوساط اليمين الإسرائيلي.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الكنيست الإسرائيلي

الكنيست الإسرائيلي يصوت على مشروع قانون لحظر رفع علم فلسطين

20:09 GMT 01.06.2022
CC BY-SA 2.0 / Itzik Edri / Knesset Israel 61 yearsالكنيست
الكنيست - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
CC BY-SA 2.0 / Itzik Edri / Knesset Israel 61 years
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صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يحظر رفع الأعلام الفلسطينية داخل المؤسسات التي تمولها الدولة، بما في ذلك الجامعات.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أقر مشروع القانون الذي قدمته المعارضة ويحظر رفع الأعلام الفلسطينية في المؤسسات التي تمولها الدولة، بما في ذلك الجامعات، بقراءة تمهيدية في الجلسة الكاملة للكنيست مساء اليوم (الأربعاء)".
وأضافت: "تم منح أعضاء الائتلاف (الحاكم بقيادة نفتالي بينيت) حرية التصويت على الاقتراح المقدم من المعارضة، وتم تمريره بأغلبية كبيرة من 63 مؤيدا مقابل 16 معارضا (من أصل 120 عضوا بالكنيست)".
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ويتعين على الكنيست التصويت بثلاث قراءات أخرى على مشروع القانون ليدخل حيز التنفيذ.
وعارض أعضاء القائمة العربية الموحدة، مشروع القانون، وغاب بعض أعضاء حزب "هناك مستقبل" بما في ذلك زعيم الحزب وزير الخارجية يائير لابيد، فيما صوت لصالحه رئيس الوزراء نفتالي بينيت.
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وأوضحت الصحيفة: "ينص مشروع القانون على حظر رفع أعلام الدول المعادية، أو أعلام السلطة الفلسطينية التي لم يتم تعريفها على أنها دولة بالطبع، في المؤسسات التي تمولها الدولة - بما في ذلك هذه الجامعات".
وخلال جلسة التصويت اندلعت مشاحنات كلامية بين أعضاء كنيست من المعارضة اليمينية ونظرائهم العرب.
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وقال النائب إيلي كوهين من "الليكود" والذي تقدم بمشروع القانون: "أيها النواب، تخيلوا أنه في الولايات المتحدة يتم رفع أعلام القاعدة، تخيلوا أن المستشفيات في بريطانيا ترفع أعلام الجيش الجمهوري الإيرلندي، تخيلوا أنه في المملكة العربية السعودية يتم رفع أعلام الحوثيين في المدارس".
وأثار رفع الأعلام الفلسطينية خلال الاحتفال بذكرى النكبة الشهر المنصرم في جامعة تل أبيب وبعدها في جامعة بن غوريون بمدينة بئر السبع شمالي البلاد حالة من الغضب داخل أوساط اليمين الإسرائيلي.
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