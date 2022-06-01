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https://arabic.sputniknews.com/20220601/ميلان-يقترب-من-صفقة-لبيع-النادي-إلى-شركة-أمريكية-مقابل-13-مليار-دولار-1062966734.html
ميلان يقترب من صفقة لبيع النادي إلى شركة أمريكية مقابل 1.3 مليار دولار
ميلان يقترب من صفقة لبيع النادي إلى شركة أمريكية مقابل 1.3 مليار دولار
اقترب بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، من صفقة لبيع النادي إلى شركة الاستثمار الأمريكية "ريدبيرد كابيتال بارتنرز" مقابل 1.2 مليار يورو (1.3 مليار... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T14:34+0000
2022-06-01T14:34+0000
رياضة
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وقال ميلان، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تكمل الشركة شراء النادي الإيطالي الشهير من "إليوت مانجمنت" الأمريكية بحلول سبتمبر/ أيلول، لتصبح رابع مالك للفريق خلال خمس سنوات، بحسب "أسوشيتيد برس".وحقق ميلان، بطل أوروبا سبع مرات، لقبه التاسع عشر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، هذا الموسم، لكنه كان الأول في 11 عاما. فاز الروسونيري بدوري أبطال أوروبا آخر مرة عام 2007.تمتلك "ريدبيرد" حصة في الشركة المالكة لنادي ليفربول الإنجليزي. فيما تمتلك "إليوت" ميلان منذ 2018 بعد أن فشل المالك الصيني السابق للنادي في سداد جزء من قرض.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/ميلان-يتوج-بطلا-للدوري-الإيطالي-بعد-غياب-سنوات-1062564591.html
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رياضة

ميلان يقترب من صفقة لبيع النادي إلى شركة أمريكية مقابل 1.3 مليار دولار

14:34 GMT 01.06.2022
© flickr.com / Albertizemeاس ميلان
اس ميلان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© flickr.com / Albertizeme
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اقترب بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، من صفقة لبيع النادي إلى شركة الاستثمار الأمريكية "ريدبيرد كابيتال بارتنرز" مقابل 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) بعد أن وقع الطرفان اتفاقية أولية.
وقال ميلان، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تكمل الشركة شراء النادي الإيطالي الشهير من "إليوت مانجمنت" الأمريكية بحلول سبتمبر/ أيلول، لتصبح رابع مالك للفريق خلال خمس سنوات، بحسب "أسوشيتيد برس".
ميلان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
ميلان يتوج بطلا للدوري الإيطالي بعد غياب سنوات
22 مايو, 18:35 GMT
وحقق ميلان، بطل أوروبا سبع مرات، لقبه التاسع عشر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، هذا الموسم، لكنه كان الأول في 11 عاما. فاز الروسونيري بدوري أبطال أوروبا آخر مرة عام 2007.
تمتلك "ريدبيرد" حصة في الشركة المالكة لنادي ليفربول الإنجليزي. فيما تمتلك "إليوت" ميلان منذ 2018 بعد أن فشل المالك الصيني السابق للنادي في سداد جزء من قرض.
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