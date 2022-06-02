https://arabic.sputniknews.com/20220602/إجلاء-أكثر-من-20-ألف-شخص-من-المناطق-الخطرة-في-أوكرانيا-وجمهوريتي-دونباس-خلال-24-ساعة-1063010556.html

إجلاء أكثر من 20 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونباس خلال 24 ساعة

إجلاء أكثر من 20 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونباس خلال 24 ساعة

أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس، إجلاء أكثر من 20 ألف شخص إلى روسيا من... 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T18:56+0000

2022-06-02T18:56+0000

2022-06-02T18:56+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، في إحاطة: "رغم الصعوبات التي يختلقها نظام كييف، ودون مشاركة من السلطات الأوكرانية، تم إجلاء 20 ألفا و270 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونباس وأوكرانيا إلى روسيا خلال اليوم الماضي، من بينهم 3185 طفلا، بذلك، يبلغ عدد من تم إجلاؤهم منذ بداية العملية العسكرية مليون و615 ألفا و457 شخصا، من بينهم أكثر من 263 ألف طفل".ونوه ميزينتسيف إلى أن أكثر من 9.5 ألف مركز إقامة مؤقت تواصل العمل في مناطق روسيا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220602/إجلاء-أكثر-من-18-ألف-شخص-من-إقليم-دونباس-إلى-روسيا-خلال-24-ساعة--1062978911.html

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