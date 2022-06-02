عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220602/إسرائيل-تتخذ-قرارا-هو-الأول-من-نوعه-بشأن-هضبة-الجولان-السورية-المحتلة-1063003384.html
إسرائيل تتخذ قرارا هو الأول من نوعه بشأن هضبة الجولان السورية المحتلة
إسرائيل تتخذ قرارا هو الأول من نوعه بشأن هضبة الجولان السورية المحتلة
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن اتخاذها قرارا هو الأول من نوعه بشأن هضبة الجولان السورية المحتلة. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T15:21+0000
2022-06-02T15:21+0000
الجولان
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1050272529_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d4271e058973d0566daff94c7b4495fd.jpg
نشرت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، تغريدة على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكدت من خلالها تحمسها لتوقيع قرار جديد يقضي بتشكيل لجنة تخطيط خاصة لمرتفعات الجولان السورية.وذكرت شاكيد في شريط فيديو أرفقته بالتغريدة بأنه بعد مرور 55 عاما على سيطرة الجيش الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية، فقد حان الوقت لتسريع إجراءات التخطيط وتسوية مرتفعات الجولان.وأعربت الوزيرة الإسرائيلية عن شكرها لوزير الإسكان والبناء زئيف إلكين، ومعه رئيس لجنة التخطيط الجديدة بمرتفعات الجولان، يارون داجان.وفي سياق متصل، تحدث مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير حسام الدين آلا، عما تفعله إسرائيل بحقوق الشعب الفلسطيني وأبناء الجولان السوري المحتل مشيرا لتكثيف الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وسرقة الموارد الطبيعية.وقال السفير آلا خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان، في الخامس والعشرين من شهر مارس/آذار الماضي: "سوريا تؤكد على رفضها الإجراءات غير القانونية والمخططات الاستيطانية التي ينفذها الاحتلال لتغيير الطابع القانوني والديمغرافي في الجولان السوري المحتل".وأضاف: "سوريا تجدد دعوتها إلى عدم الاعتراف بأي وضع ناتج عن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية وإلى الامتناع عن أي ممارسات من شأنها تكريس الاحتلال".وتابع: "سوريا تدين ممارسات الاحتلال وانتهاكاته في الجولان المحتل وتطالب مجلس حقوق الإنسان بتوثيق هذه الممارسات وبضرورة مساءلة الاحتلال عنها"، مضيفا: "مواصلة الكيان الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية ما كانت لتتم لولا الدعم الأمريكي والغربي المطلق له وحمايته من المساءلة عن انتهاكاته للقانون الدولي".وأفاد بأن "سوريا تؤكد على حقها الثابت باستعادة الجولان المحتل كاملاً ورفضها القاطع للإجراءات الأحادية التي يتخذها الكيان الإسرائيلي لتكريس احتلاله"
https://arabic.sputniknews.com/20220325/سوريا-تطالب-مجلس-حقوق-الإنسان-بمساءلة-إسرائيل-على-جرائمه-في-الجولان-1060456015.html
الجولان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1050272529_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_062b7f031a445171ad2db2adc61782dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجولان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

إسرائيل تتخذ قرارا هو الأول من نوعه بشأن هضبة الجولان السورية المحتلة

15:21 GMT 02.06.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن اتخاذها قرارا هو الأول من نوعه بشأن هضبة الجولان السورية المحتلة.
نشرت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، تغريدة على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكدت من خلالها تحمسها لتوقيع قرار جديد يقضي بتشكيل لجنة تخطيط خاصة لمرتفعات الجولان السورية.
وذكرت شاكيد في شريط فيديو أرفقته بالتغريدة بأنه بعد مرور 55 عاما على سيطرة الجيش الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية، فقد حان الوقت لتسريع إجراءات التخطيط وتسوية مرتفعات الجولان.
وأعربت الوزيرة الإسرائيلية عن شكرها لوزير الإسكان والبناء زئيف إلكين، ومعه رئيس لجنة التخطيط الجديدة بمرتفعات الجولان، يارون داجان.
وفي سياق متصل، تحدث مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير حسام الدين آلا، عما تفعله إسرائيل بحقوق الشعب الفلسطيني وأبناء الجولان السوري المحتل مشيرا لتكثيف الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وسرقة الموارد الطبيعية.
جلسة مجلس حقوق الإنسان حول أزمة أوكرانيا، جنيف، سويسرا 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
سوريا تطالب مجلس حقوق الإنسان بمساءلة إسرائيل على "جرائمه" في الجولان
25 مارس, 13:53 GMT
وقال السفير آلا خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان، في الخامس والعشرين من شهر مارس/آذار الماضي: "سوريا تؤكد على رفضها الإجراءات غير القانونية والمخططات الاستيطانية التي ينفذها الاحتلال لتغيير الطابع القانوني والديمغرافي في الجولان السوري المحتل".
وأضاف: "سوريا تجدد دعوتها إلى عدم الاعتراف بأي وضع ناتج عن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية وإلى الامتناع عن أي ممارسات من شأنها تكريس الاحتلال".
وتابع: "سوريا تدين ممارسات الاحتلال وانتهاكاته في الجولان المحتل وتطالب مجلس حقوق الإنسان بتوثيق هذه الممارسات وبضرورة مساءلة الاحتلال عنها"، مضيفا: "مواصلة الكيان الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية ما كانت لتتم لولا الدعم الأمريكي والغربي المطلق له وحمايته من المساءلة عن انتهاكاته للقانون الدولي".
وأفاد بأن "سوريا تؤكد على حقها الثابت باستعادة الجولان المحتل كاملاً ورفضها القاطع للإجراءات الأحادية التي يتخذها الكيان الإسرائيلي لتكريس احتلاله"
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ охраняют морской порт в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала