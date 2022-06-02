https://arabic.sputniknews.com/20220602/اليونان-تدعو-إلى-تحرك-دولي-لتحرير-ناقلات-النفط-التي-تحتجزها-إيران-1062996541.html

اليونان تدعو إلى تحرك دولي لتحرير ناقلات النفط التي تحتجزها إيران

اليونان تدعو إلى تحرك دولي لتحرير ناقلات النفط التي تحتجزها إيران

دعت الحكومة اليونانية وقطاع الشحن البحري اليوناني، اليوم الخميس، إلى تحرك دولي لإطلاق سراح طواقم ناقلتي نفط تحتجزهما إيران. 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T13:26+0000

2022-06-02T13:26+0000

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ونقلت "فرانس برس" عن وزير التجارة البحرية اليوناني يوانيس بلاكيوتاكيس للصحفيين: "ندعو جميع الدول للتحرك من أجل إنهاء هذا الحادث غير المقبول ولضمان عدم تكراره".وأضاف بلاكيوتاكيس إن حادث احتجاز الناقلتين الذي وقع الأسبوع الماضي شكل "تهديدًا لسلامة الشحن والتجارة كما ألقى بظلاله على أكبر معرض للشحن البحري في اليونان "بوسيدونيا"، الذي افتتح يوم الاثنين بمشاركة أكثر من 1900 شركة من ما يقرب من 90 دولة.وفي حديثها في المؤتمر الصحفي الافتتاحي لبوسيدونيا، اليوم الخميس، قالت ميلينا ترافلوس، رئيسة اتحاد مالكي السفن اليونانيين، إن بعض البحارة الذين تحتجزهم إيران كانوا من الشباب في مهمة الشحن الأولى لهم.وفي وقت سابق، ردت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الأربعاء، على بياني نظيرتيها الفرنسية والألمانية حول استيلاء طهران على ناقلتي نفط تحملان العلم اليوناني في مياه الخليج.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان، إن بلاده "ترفض بشدة إصدار مثل هذه التصريحات أحادية الجانب وغير المبررة، والتي يبدو أنها أصبحت عادة مترسخة لدى مصدريها".ودعا خطيب زاده الدولتین الأوربيتين إلى دعم "العمليات القضائية التي تستند إلى القانون الدولي" الهادفة إلى ضمان حرية الملاحة والأمن البحري بدلا من الهروب إلى الأمام ودعم الانتهاكات التي ترتكبها السفن اليونانية، على حد قوله.وأعلن حرس الثوري الإيراني الأسبوع الماضي، احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين تحملان اسم "دلتا بسويدن" و"برودنت وريور"، قبالة ساحلي بندر لنكه وعسلوية.وجاء ذلك ردا على توقيف اليونان في وقت سابق، ناقلة نفط تحمل العلم الإيراني بطلب من واشنطن، حيث صادرت السلطات الأمريكية حمولتها.

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