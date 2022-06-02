https://arabic.sputniknews.com/20220602/تنسيقية-الثورة-السودانية-لـسبوتنيك-الحلول-السهلة-التي-يريدها-المجتمع-الدولي-إجرام-بحق-الشعب-1063004441.html

تنسيقية الثورة السودانية لـ"سبوتنيك": الحلول السهلة التي يريدها المجتمع الدولي "إجرام بحق الشعب"

تنسيقية الثورة السودانية لـ"سبوتنيك": الحلول السهلة التي يريدها المجتمع الدولي "إجرام بحق الشعب"

أكد المتحدث باسم تنسيقية تيار الثورة السودانية، المعز مضوي، على استمرار الحراك في الشارع حتى تحقيق مطالب الثورة، وعدم اهتمامهم بما يجري الحديث عنه من حوار... 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T15:59+0000

2022-06-02T15:59+0000

2022-06-02T15:59+0000

أخبار السودان اليوم

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وقال في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "اليوم تمر علينا ذكرى أليمة سوف تظل أجيال وأجيال، هي الذكرى الثالثة لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو/حزيران 2019، تلك الجريمة البشعة هي خير مثال على مدى ما ارتكبه هؤلاء بحق دماء الشعب السوداني، لكن مساعيهم في الانقلاب على حقوق الشعب وقوى الثورة فشلت رغم بشاعة ما فعلوه".وأضاف مضوي، أن "القوى الثورية لن تكل أو تمل حتى تحقيق غرضها، وليس لدينا أي خيار آخر، والعالم كله يعلم ما ارتكبه العسكر من فظائع وجرائم لا يمكن احتمالها أو أن تسير معها عجلة الحياة في السودان، وهنا نؤكد على أنه لا يمكن إدارة الدولة إلا من قوى رشيدة من خلال ديمقراطية حقيقية وتناول سلمي للسلطة، فقد عانى الشعب لسنوات طويلة من عدم الاستقرار، وآن الأوان أن يعيش في ديمقراطية وسلام مستدام، نحن لا نبحث عن حالة اللاحرب أو التغيير المؤقت، بل نبحث عن حلول دائمة والحد من الفساد وعدم الإفلات من العقاب والمسلسل المستمر للجرائم الإنسانية من أجل الأجيال القادمة".وفيما يتعلق بالمفاوضات التي أعلنت عنها الآلية الثلاثية يقول المضوي: "على المجتمع الدولي أن يكون مسؤولا وأكثر إنصافا للشعب السوداني، حيث أن المجتمع الدولي يريد حلولا سهلة، وهذا الأمر يعد إجراما في حق الشعب، فلا يمكن أن نقبل بالتفاوض مع المجرمين والقتلة في عصر انتهى فيه عصر الديكتاتوريات والأنظمة القمعية الشمولية، نحن نسعى لدولة ديمقراطية مدنية تعلو فيها دولة المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات، ودستور وطني يعلي من قيمة الإنسان، لذا فإن وجود العسكر في السلطة أو التفاوض معهم غير منطقي لأنهم موظفون في مؤسسة مثل بقية المؤسسات يملكها الشعب، لكنهم اليوم يريدون إعادة عجلة الزمن والنظام الذي ثار عليه الشعب ووضع السودان في عزلة دولية كما كان في السابق".وانتهى أمس الأربعاء الاجتماع التشاوري الثاني، للجنة العسكرية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي، وعضوية عضوي المجلس، الفريق أول شمس الدين كباشي، والفريق بحري إبراهيم جابر إبراهيم، والآلية الثلاثية المُيسرة للحوار السوداني، بمشاركة، فولكر بيترس، ومحمد بلعيش وإسماعيل ويس.وأوضح السفير محمد بلعيش ممثل الاتحاد الأفريقي بالسودان، الناطق الرسمي باسم الآلية، أن الاجتماع اتسم بروح إيجابية وبنّاءة، تناول القضايا ذات الصلة بالحوار المباشر المرتقب خلال الأسبوع المقبل بين الأطراف السودانية أصحاب المصلحة، للتوصل إلى توافق لترتيب دولاب الحكم بالبلاد، بما يلبي رغبة الشعب السوداني نحو التحول الديمقراطي المدني وبناء السودان الجديد – حسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة العاصمة السودانية الخرطوم، عن خروج مواكب في يوم الجمعة 3 يونيو/ حزيران الجاري، لإحياء ذكرى فض اعتصام القيادة العامة للجيش.ووقعت جريمة فض الاعتصام، عندما استخدمت قوات ترتدي الزي العسكري القوة المميتة لتفريق اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم في الثالث من يونيو 2019، مخلفة قرابة الـ"130" قتيلاً ومئات الجرحى والمفقودين، بجانب وقوع انتهاكات أخرى بينها حالات اغتصاب.وقالت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم في تصريح صحفي مشترك اليوم الخميس، نشرته صحيفة "التغيير" السودانية، إن المواكب ستخرج في 3 يونيو، من أجل تحقيق مصالح الناس التواقين للتغيير وبناء دولة المواطنة وسيادة حكم القانون والمؤسسات.وأعلنت أن الفعاليات ستبدأ من اليوم الخميس، بالاستعداد والتجهيز ليوم الثالث من يونيو الذي يبدأ بحرق الإطارات صباحا ومواكب للمدن ما بعد صلاة الجمعة وتنتهي باعتصام اليوم الواحد.أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، مساء الأحد الماضي، مرسوما برفع حالة الطوارئ في أنحاء البلاد.وقال مجلس السيادة السوداني، في بيان له، إنه "في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مرسوما برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد".وأوصى مجلس الأمن والدفاع السوداني، في وقت سابق من نفس اليوم، برفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين.وحسب الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي في السودان، فقد ترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، جلسة المجلس العادية، لمناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، وتهيئة المناخ للحوار الوطني.ورفع المجلس توصيات لرئيس مجلس السيادة برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح المعتقلين.

https://arabic.sputniknews.com/20220601/حزب-سوداني-مبادرة-جنوب-السودان-تسعى-لفترة-انتقالية-ناجحة-تعقبها-انتخابات-1062960449.html

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أخبار السودان اليوم