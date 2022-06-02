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مصدر لـ"سبوتنيك": لجنة "أوبك+" لم تناقش مسألة استبعاد روسيا
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
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مصدر لـ"سبوتنيك": لجنة "أوبك+" لم تناقش مسألة استبعاد روسيا
مصدر لـ"سبوتنيك": لجنة "أوبك+" لم تناقش مسألة استبعاد روسيا
صرح مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن لجنة "أوبك+" لم تناقش مسألة تعليق مشاركة روسيا في اتفاقية إنتاج النفط الخاصة بالمنظمة "أوبك+" الجديدة، على خلفية... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T13:05+0000
2022-06-02T13:05+0000
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روسيا, العالم, اقتصاد

مصدر لـ"سبوتنيك": لجنة "أوبك+" لم تناقش مسألة استبعاد روسيا

13:05 GMT 02.06.2022
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يتبع
صرح مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن لجنة "أوبك+" لم تناقش مسألة تعليق مشاركة روسيا في اتفاقية إنتاج النفط الخاصة بالمنظمة "أوبك+" الجديدة، على خلفية تداول وسائل إعلام أنباء استبعاد روسيا من الحلف النفطي.
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Военнослужащие РФ охраняют морской порт в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:14 GMT
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