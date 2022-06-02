https://arabic.sputniknews.com/20220602/مصدر-لـسبوتنيك-لجنة-أوبك-لم-تناقش-مسألة-استبعاد-روسيا--1062995320.html
مصدر لـ"سبوتنيك": لجنة "أوبك+" لم تناقش مسألة استبعاد روسيا
مصدر لـ"سبوتنيك": لجنة "أوبك+" لم تناقش مسألة استبعاد روسيا
صرح مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن لجنة "أوبك+" لم تناقش مسألة تعليق مشاركة روسيا في اتفاقية إنتاج النفط الخاصة بالمنظمة "أوبك+" الجديدة، على خلفية... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T13:05+0000
2022-06-02T13:05+0000
2022-06-02T13:05+0000
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مصدر لـ"سبوتنيك": لجنة "أوبك+" لم تناقش مسألة استبعاد روسيا
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صرح مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن لجنة "أوبك+" لم تناقش مسألة تعليق مشاركة روسيا في اتفاقية إنتاج النفط الخاصة بالمنظمة "أوبك+" الجديدة، على خلفية تداول وسائل إعلام أنباء استبعاد روسيا من الحلف النفطي.