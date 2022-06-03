https://arabic.sputniknews.com/20220603/أنصار-الله-تتهم-التحالف-العربي-باحتجاز-سفينة-وقود-في-طريقها-إلى-ميناء-الحديدة-1063053045.html

"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باحتجاز سفينة وقود في طريقها إلى ميناء الحديدة

"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باحتجاز سفينة وقود في طريقها إلى ميناء الحديدة

اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الجمعة، التحالف العربي بقيادة السعودية، باحتجاز سفينة محملة بالمشتقات النفطية أثناء توجهها إلى ميناء الحديدة... 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T19:38+0000

2022-06-03T19:38+0000

2022-06-03T19:38+0000

العالم العربي

أوضاع اليمن

أنصار الله

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم شركة النفط اليمنية في صنعاء، عصام المتوكل، عبر "تويتر"، إن "تحالف العدوان بقيادة أمريكا (في إشارة إلى التحالف العربي) يحتجز السفينة (فوس باور) والتي تحمل 22,915 طنا من مادة ‎المازوت و7296 طناً من مادة ‎الديزل ويمنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة".وأضاف أنه "تم احتجاز السفينة بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة".ولم يصدر أي تعليق من التحالف على اتهام "أنصار الله" الذي يأتي غداة إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، موافقة أطراف النزاع في اليمن على مقترح أممي لتمديد الهدنة السارية في البلد العربي، شهرين إضافيين تبدأ في الثاني من حزيران/يونيو وتنتهي مطلع أب/أغسطس القادم، وفق نفس أحكام الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي.وفي 17 أيار/مايو الماضي، أعلن غروندبرغ سماح الحكومة اليمنية بدخول 11 سفينة محملة بالوقود إلى ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الأممية مطلع أبريل الماضي، مضيفاً أن ذلك يفوق كمية الوقود التي وصلت الميناء طوال الستة أشهر التي سبقت الهدنة، مؤكداً انحسار أزمة الوقود في صنعاء والمحافظات المحيطة بشكل كبير.وتتهم الحكومة اليمنية، جماعة "أنصار الله"، بعدم الالتزام باتفاق ستوكهولم الذي توصل إليه الجانبان أواخر 2018، في شقه المتضمن توجيه رسوم دخول شحنات الوقود التي وصلت إلى ميناء الحديدة، في دفع رواتب الموظفين الحكوميين بمناطق سيطرتها، مطالبةً المبعوث الأممي إلى اليمن، بإيضاح مصير تلك العوائد وضمان عدم توجيهها من الجماعة لتغطية نفقات جبهات القتال التابعة لها.وفي الثاني من نيسان/أبريل الماضي، أعلن المبعوث الأممي بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.

https://arabic.sputniknews.com/20220418/أنصار-الله-تتهم-التحالف-العربي-بمنع-وصول-الطائرات-وسفن-الوقود-إلى-مطار-صنعاء-وميناء-الحديدة-1061340371.html

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