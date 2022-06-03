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الغارديان: روسيا تكسب "الحرب الاقتصادية"
الغارديان: روسيا تكسب "الحرب الاقتصادية"
كتبت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن العقوبات الغربية ضد روسيا لن تجدي نفعا، متوقعة إبرام صفقة عاجلا أم آجلا. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T12:07+0000
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ووفقا لتقرير كتبه لاري إليوت، محرر الاقتصاد في صحيفة الغارديان، أثبتت الشهور الثلاثة الماضية أن روسيا تكسب الحرب الاقتصادية التي تخوضها ضد أمريكا والغرب.ودللت الصحيفة على ذلك بقولها: إذا كانت هناك حاجة إلى دليل على أن العقوبات لا تجدي نفعا، فإن قرار الرئيس جو بايدن تزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية متطورة يوفر ذلك.اقرأ أيضا - تقرير استخباراتي بريطاني: القوات الروسية تحقق نجاحا تكتيكيا في دونباس
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الغارديان: روسيا تكسب "الحرب الاقتصادية"

12:07 GMT 03.06.2022
© Sputnikالغارديان: روسيا تكسب "الحرب الاقتصادية"
الغارديان: روسيا تكسب الحرب الاقتصادية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
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كتبت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن العقوبات الغربية ضد روسيا لن تجدي نفعا، متوقعة إبرام صفقة عاجلا أم آجلا.
ووفقا لتقرير كتبه لاري إليوت، محرر الاقتصاد في صحيفة الغارديان، أثبتت الشهور الثلاثة الماضية أن روسيا تكسب الحرب الاقتصادية التي تخوضها ضد أمريكا والغرب.
ودللت الصحيفة على ذلك بقولها: إذا كانت هناك حاجة إلى دليل على أن العقوبات لا تجدي نفعا، فإن قرار الرئيس جو بايدن تزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية متطورة يوفر ذلك.
وتابعت: العقوبات كان لها تأثير ضار في زيادة تكلفة صادرات النفط والغاز الروسية، مما أدى إلى تعزيز ميزانها التجاري بشكل كبير وتمويل مجهودها الحربي.
اقرأ أيضا - تقرير استخباراتي بريطاني: القوات الروسية تحقق نجاحا تكتيكيا في دونباس
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