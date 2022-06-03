https://arabic.sputniknews.com/20220603/الغارديان-روسيا-تكسب-الحرب-الاقتصادية-1063034506.html
الغارديان: روسيا تكسب "الحرب الاقتصادية"
الغارديان: روسيا تكسب "الحرب الاقتصادية"
كتبت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن العقوبات الغربية ضد روسيا لن تجدي نفعا، متوقعة إبرام صفقة عاجلا أم آجلا. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T12:07+0000
2022-06-03T12:07+0000
2022-06-03T12:07+0000
كاريكاتير
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1063034938_38:0:1243:678_1920x0_80_0_0_8d2a2e3aecaaebed5cb693f5fb667511.jpg
ووفقا لتقرير كتبه لاري إليوت، محرر الاقتصاد في صحيفة الغارديان، أثبتت الشهور الثلاثة الماضية أن روسيا تكسب الحرب الاقتصادية التي تخوضها ضد أمريكا والغرب.ودللت الصحيفة على ذلك بقولها: إذا كانت هناك حاجة إلى دليل على أن العقوبات لا تجدي نفعا، فإن قرار الرئيس جو بايدن تزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية متطورة يوفر ذلك.اقرأ أيضا - تقرير استخباراتي بريطاني: القوات الروسية تحقق نجاحا تكتيكيا في دونباس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1063034938_188:0:1092:678_1920x0_80_0_0_36d76219164715b5b1c924be1800ed3d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كاريكاتير, وسائط متعددة
الغارديان: روسيا تكسب "الحرب الاقتصادية"
تابعنا عبر
كتبت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن العقوبات الغربية ضد روسيا لن تجدي نفعا، متوقعة إبرام صفقة عاجلا أم آجلا.
ووفقا لتقرير كتبه لاري إليوت، محرر الاقتصاد في صحيفة الغارديان
، أثبتت الشهور الثلاثة الماضية أن روسيا تكسب الحرب الاقتصادية التي تخوضها ضد أمريكا والغرب.
ودللت الصحيفة على ذلك بقولها: إذا كانت هناك حاجة إلى دليل على أن العقوبات
لا تجدي نفعا، فإن قرار الرئيس جو بايدن تزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية متطورة يوفر ذلك.
وتابعت: العقوبات كان لها تأثير ضار في زيادة تكلفة صادرات النفط والغاز الروسية، مما أدى إلى تعزيز ميزانها التجاري بشكل كبير وتمويل مجهودها الحربي.