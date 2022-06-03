https://arabic.sputniknews.com/20220603/القوات-الأوكرانية-تقصف-سيارات-صحفيين-في-دونباس-1063027392.html
القوات الأوكرانية تستهدف سيارات صحفيين في دونباس
القوات الأوكرانية تستهدف سيارات صحفيين في دونباس
قال مراسل "آر تي" إيغور زدانوف، إن القوات الأوكرانية استهدفت مركبات عسكرية تقل صحفيين بينهم مراسلا وكالة "رويترز" و "آر تي". 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T10:47+0000
2022-06-03T10:47+0000
2022-06-03T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وأضاف زدانوف على "تلغرام": "تعرضنا للقصف عند مدخل سيفيرودونتسك. سقطت إحدى القذائف بالضبط على عربة مرافقة أمامنا بمسافة خمسة إلى عشرة أمتار".وتابع زدانوف: "العربة الأخرى كان يقودها طاقم تصوير من وكالة "رويترز" مكون من شخصين. على ما يبدو أنهما دهسا لغما. انقلبت السيارة واشتعلت فيها النيران. توفي السائق على الفور وتم نقل باقي الصحفيين إلى المستشفى. بخصوص مجموعتنا كل شيء على ما يرام".وأفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق الخاص بنظام وقف إطلاق النار، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 44 مرة، خلال الـــ24 ساعة الأخيرة، حيث أطلقت 414 قنبلة، ما أدى إلى إصابة شخصين مدنيين.ويأتي هذا تزامناً مع مواصلة القوات المسلحة الروسية، للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا التي بدأت في 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/القوات-الأوكرانية-تقصف-مركز-دونيتسك-1062885063.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تستهدف سيارات صحفيين في دونباس
10:47 GMT 03.06.2022 (تم التحديث: 11:21 GMT 03.06.2022) تابعنا عبر
قال مراسل "آر تي" إيغور زدانوف، إن القوات الأوكرانية استهدفت مركبات عسكرية تقل صحفيين بينهم مراسلا وكالة "رويترز" و "آر تي".
وأضاف زدانوف على "تلغرام": "تعرضنا للقصف عند مدخل سيفيرودونتسك. سقطت إحدى القذائف بالضبط على عربة مرافقة أمامنا بمسافة خمسة إلى عشرة أمتار".
وتابع زدانوف: "العربة الأخرى كان يقودها طاقم تصوير من وكالة "رويترز" مكون من شخصين. على ما يبدو أنهما دهسا لغما. انقلبت السيارة واشتعلت فيها النيران. توفي السائق على الفور وتم نقل باقي الصحفيين إلى المستشفى. بخصوص مجموعتنا كل شيء على ما يرام".
وأفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق الخاص بنظام وقف إطلاق النار، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي
جمهورية دونيتسك الشعبية 44 مرة، خلال الـــ24 ساعة الأخيرة، حيث أطلقت 414 قنبلة، ما أدى إلى إصابة شخصين مدنيين.
ويأتي هذا تزامناً مع مواصلة القوات المسلحة الروسية، للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
التي بدأت في 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.