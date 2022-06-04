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https://arabic.sputniknews.com/20220604/خديجة-جنكيز-تعلق-على-اللقاء-المحتمل-بين-جو-بايدن-ومحمد-بن-سلمان-1063069519.html
خديجة جنكيز تعلق على اللقاء المحتمل بين جو بايدن ومحمد بن سلمان
خديجة جنكيز تعلق على اللقاء المحتمل بين جو بايدن ومحمد بن سلمان
علقت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، على اللقاء المحتمل بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T10:38+0000
2022-06-04T10:38+0000
أخبار السعودية اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت خديجة جنكيز، في تصريحات مع شبكة "CNN"، إن "قرار الرئيس بايدن بشأن عقد لقاء مع محمد بن سلمان أمر مزعج للغاية بالنسبة لي ولمؤيدي الحرية والعدالة في كل مكان".وأضافت: "الرئيس بايدن، إذا ما التقى محمد بن سلمان، سيخسر بوصلته الأخلاقية ويزيد حزني بشكل كبير".ونشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، في وقت سابق اليوم، مقالا تحليليا كشفت فيه سبب تحول موقف الإدارة الأمريكية بقيادة بايدن من السعودية، بعد الجفاء الذي شهدته علاقات البلدين إثر مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.يرى كاتبا المقال فيليسيا شوارتز وديريك بروير أن بايدن اضطر لإذابة الجليد مع السعودية في ظل ارتفاع أسعار النفط، على الرغم من تعهد بايدن عند ترشحه لرئاسة البلاد بمعاملة السعودية كدولة منبوذة بسبب حادث مقتل خاشقجي والحديث عن تورط مسؤولين سعوديين في الجريمة.وكشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المخططة إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر تم تأجيلها إلى يوليو/تموز المقبل.ونقلت شبكة "NBC News"، عن مصادر لها، قولها إن البيت الأبيض يخطط الآن للقيام برحلة أوسع إلى الشرق الأوسط الشهر المقبل.وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للشبكة: "نحن نعمل على تنظيم زيارة إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي+3"، متابعا: "نحن نعمل على تأكيد التواريخ. عندما يكون لدينا شيء لنعلن عنه، سنقوم بذلك".وفي السياق ذاته، قال دبلوماسي أجنبي ومسؤولان أمريكيان إن زيارة السعودية لن تتم في أواخر يونيو/حزيران الجاري، مؤكدين في ذات الوقت أن الرحلة إلى إسرائيل قد تم تأجيلها أيضا. وأضافوا أنهم علموا يوم الجمعة بخطط السفر المؤجلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/إعلام-البيت-الأبيض-قرر-تأجيل-زيارة-بايدن-إلى-إسرائيل-والسعودية-1063059677.html
https://arabic.sputniknews.com/20220603/وسط-تصريحات-متضاربة-مسؤول-يؤكد-أن-بايدن-سيلتقي-ابن-سلمان-في-حالة-واحدة--1063033574.html
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أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

خديجة جنكيز تعلق على اللقاء المحتمل بين جو بايدن ومحمد بن سلمان

10:38 GMT 04.06.2022
© AFP 2022 / JIM WATSONخديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خلال حفل لإحياء ذكرى الصحفي خاشقجي في واشنطن، 2 نوفمبر /تشرين الثاني 2018
خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خلال حفل لإحياء ذكرى الصحفي خاشقجي في واشنطن، 2 نوفمبر /تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
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علقت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، على اللقاء المحتمل بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقالت خديجة جنكيز، في تصريحات مع شبكة "CNN"، إن "قرار الرئيس بايدن بشأن عقد لقاء مع محمد بن سلمان أمر مزعج للغاية بالنسبة لي ولمؤيدي الحرية والعدالة في كل مكان".
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
إعلام: البيت الأبيض قرر تأجيل زيارة بايدن إلى إسرائيل والسعودية
06:45 GMT
وأضافت: "الرئيس بايدن، إذا ما التقى محمد بن سلمان، سيخسر بوصلته الأخلاقية ويزيد حزني بشكل كبير".
ونشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، في وقت سابق اليوم، مقالا تحليليا كشفت فيه سبب تحول موقف الإدارة الأمريكية بقيادة بايدن من السعودية، بعد الجفاء الذي شهدته علاقات البلدين إثر مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.
يرى كاتبا المقال فيليسيا شوارتز وديريك بروير أن بايدن اضطر لإذابة الجليد مع السعودية في ظل ارتفاع أسعار النفط، على الرغم من تعهد بايدن عند ترشحه لرئاسة البلاد بمعاملة السعودية كدولة منبوذة بسبب حادث مقتل خاشقجي والحديث عن تورط مسؤولين سعوديين في الجريمة.
وكشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المخططة إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر تم تأجيلها إلى يوليو/تموز المقبل.
حادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
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أمس, 11:39 GMT
ونقلت شبكة "NBC News"، عن مصادر لها، قولها إن البيت الأبيض يخطط الآن للقيام برحلة أوسع إلى الشرق الأوسط الشهر المقبل.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للشبكة: "نحن نعمل على تنظيم زيارة إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي+3"، متابعا: "نحن نعمل على تأكيد التواريخ. عندما يكون لدينا شيء لنعلن عنه، سنقوم بذلك".
وفي السياق ذاته، قال دبلوماسي أجنبي ومسؤولان أمريكيان إن زيارة السعودية لن تتم في أواخر يونيو/حزيران الجاري، مؤكدين في ذات الوقت أن الرحلة إلى إسرائيل قد تم تأجيلها أيضا. وأضافوا أنهم علموا يوم الجمعة بخطط السفر المؤجلة.
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