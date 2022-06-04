https://arabic.sputniknews.com/20220604/رئيس-الوزراء-الإيطالي-السابق-يعرب-عن-شكوكه-بشأن-الدور-الريادي-للغرب-في-العالم-1063076164.html
رئيس الوزراء الإيطالي السابق يعرب عن شكوكه بشأن الدور الريادي للغرب في العالم
رئيس الوزراء الإيطالي السابق يعرب عن شكوكه بشأن الدور الريادي للغرب في العالم
أعرب رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني، عن شكوكه بشأن الدور الريادي للغرب في العالم، على خلفية التطورات في أوكرانيا. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T12:56+0000
2022-06-04T12:56+0000
2022-06-04T12:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
إيطاليا
سيلفيو برلسكوني
روسيا
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وقال السياسي الإيطالي في مقال نشره في صحيفة "جورنالي"، اليوم السبت، إن الأزمة في أوكرانيا دفعت إلى إعادة تقييم الأدوار وتحليل الأخطاء، أحدها "عجز الغرب بسبب عدم وجود قادة موثوقين في السنوات الأخيرة".وأضاف برلسكوني: "توضح الأزمة الأوكرانية مؤشرا مقلقا للحاضر وخاصة للمستقبل. روسيا معزولة عن الغرب، لكن الغرب معزول عن بقية العالم".وأشار برلسكوني إلى أن الأزمة في أوكرانيا كشفت عن "حقيقة مرّة للغاية"، مضيفاً: "الرد الغربي كان بالإجماع، ولكن ماذا نعني بالغرب؟ الولايات المتحدة وأوروبا وبعض البلدان في منطقة المحيط الهادئ والتي لها علاقات تقليدية مع الولايات المتحدة، ومن بينها أستراليا واليابان. أما دول العالم الأخرى فلم يكن أي منها مشاركاً في الرد".وخص برلوسكوني بالذكر تركيا التي رفضت، رغم أهمية دورها في حلف الناتو، فرض عقوبات على روسيا.وتمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 فبراير/شباط الماضي، إلا أن موسكو أكدت أكثر من مرة أن الجيش الروسي سينفذ جميع مهام العملية العسكرية والمتمثلة في حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/هولندا-تحث-تركيا-على-فرض-عقوبات-ضد-روسيا-بسبب-عمليتها-العسكرية-في-أوكرانيا-1060318979.html
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العالم, إيطاليا, سيلفيو برلسكوني, روسيا
رئيس الوزراء الإيطالي السابق يعرب عن شكوكه بشأن الدور الريادي للغرب في العالم
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أعرب رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني، عن شكوكه بشأن الدور الريادي للغرب في العالم، على خلفية التطورات في أوكرانيا.
وقال السياسي الإيطالي في مقال نشره في صحيفة "جورنالي"
، اليوم السبت، إن الأزمة في أوكرانيا دفعت إلى إعادة تقييم الأدوار وتحليل الأخطاء، أحدها "عجز الغرب بسبب عدم وجود قادة موثوقين في السنوات الأخيرة".
وأضاف برلسكوني: "توضح الأزمة الأوكرانية مؤشرا مقلقا للحاضر وخاصة للمستقبل. روسيا معزولة عن الغرب، لكن الغرب معزول
عن بقية العالم".
وأشار برلسكوني إلى أن الأزمة في أوكرانيا كشفت عن "حقيقة مرّة للغاية"، مضيفاً: "الرد الغربي كان بالإجماع، ولكن ماذا نعني بالغرب؟ الولايات المتحدة وأوروبا وبعض البلدان في منطقة المحيط الهادئ والتي لها علاقات تقليدية مع الولايات المتحدة، ومن بينها أستراليا واليابان. أما دول العالم الأخرى فلم يكن أي منها مشاركاً في الرد".
وخص برلوسكوني بالذكر تركيا التي رفضت، رغم أهمية دورها في حلف الناتو، فرض عقوبات على روسيا
.
وتمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
، من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 فبراير/شباط الماضي، إلا أن موسكو أكدت أكثر من مرة أن الجيش الروسي سينفذ جميع مهام العملية العسكرية والمتمثلة في حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية في أوكرانيا.