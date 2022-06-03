https://arabic.sputniknews.com/20220603/كيف-أثرت-العقوبات-الغربية-ضد-روسيا-على-أسعار-المواد-الغذائية-في-السوق-البريطانية؟-1063037339.html

كيف أثرت العقوبات الغربية ضد روسيا على أسعار المواد الغذائية في السوق البريطانية؟

كيف أثرت العقوبات الغربية ضد روسيا على أسعار المواد الغذائية في السوق البريطانية؟

كيف أثرت الأزمة الناتجة عن العقوبات المفروضة ضد روسيا على أسعار المواد الغذائية في السوق البريطانية.. سؤال بدا مطروحا بعد موجة من ارتفاع أسعار غير مسبوقة، أثرت... 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T12:32+0000

2022-06-03T12:32+0000

2022-06-03T12:34+0000

بريطانيا

العقوبات الأمريكية ضد روسيا

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صحيفة الإندبندنت رصدت أرقاما حكومية بريطانية تتحدث عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تقارب الـ20% خلال شهرين، لافتة إلى تضخم أسعار المواد الغذائية الطازجة إلى أعلى مستوى له منذ عقد، مع تحذيرات من أنه قد يزداد سوءًا.ونقلت الصحيفة البريطانية أرقاما صدرت عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الثلاثاء الماضي، تؤكد ارتفاع أسعار المعكرونة على سبيل المثال بنسبة تصل إلى 50% بين مايو/ أيار للعام الماضي2021، والشهر نفسه من العام الجاري 2022 بينما ارتفع سعر لحوم البقر ورقائق البطاطس 16 و17% على التوالي.وشهدت عبوة الزبدة سعة 400 غرام واحدة من أكبر الزيادات في الأسعار في الشهرين الماضيين، حيث ارتفعت من 2.55 جنيهًا إسترلينيًا في أبريل وارتفعت إلى 2.80 جنيه إسترليني في بداية يونيو، وهو ما يمثل زيادة قدرها 25 نقطة أو ما يقرب من 10%.وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الزيادة مثيرة للقلق بشكل خاص في ضوء دراسة أجريت عام 2018 سلطت الضوء على مكافحة الأسر الأشد فقرًا من أجل توفير خيارات غذائية صحية مثل الفواكه والخضروات.ويقدر دليل "إيتويل" من "بيبليك هيلث إنجلاند" والذي يهدف إلى جعل الأشخاص يأكلون طعاما صحيا، أن الأكل الصحي يكلف 5.99 جنيه إسترليني في اليوم للشخص البالغ أو 41.93 جنيه إسترليني في الأسبوع.ووفقًا لاتحاد التجزئة البريطاني (بي آر سي)، تسارع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى أعلى معدل له منذ عام 2011 عند 2.8% في أبريل، ارتفاعًا من 2.7% في أبريل.قالت هيلين ديكنسون أو بي إي، الرئيس التنفيذي لاتحاد التجزئة البريطاني، إنه من المرجح أن الأسعار "ستزداد سوءًا قبل أن تتحسن"، مشيرة إلى أن تضخم أسعار المواد الغذائية الطازجة وصل إلى أعلى معدل له منذ عقد، حيث شهدت عناصر مثل الدواجن والسمن بعضا من أكبر الزيادات بسبب ارتفاع تكاليف علف الحيوانات وأسعار المواد الغذائية العالمية شبه القياسية.

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بريطانيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا