https://arabic.sputniknews.com/20220604/لماذا-يشعر-البعض-بآلام-واسعة-في-العضلات-بصورة-مستمرة-1063089100.html

لماذا يشعر البعض بآلام واسعة في العضلات؟

لماذا يشعر البعض بآلام واسعة في العضلات؟

عندما تشعر بآلام في بعض عضلات الجسم فإن ذلك يمكن أن يكون مرتبطا بأنشطة معينة قمت بها خلال اليوم، لكن عندما يتعلق الأمر بالجسم بأكمله فإنك في هذه الحالة تعاني... 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T16:57+0000

2022-06-04T16:57+0000

2022-06-04T16:57+0000

منوعات

الصحة

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وتكون آلام العضلات التي تشمل الجسم كله نتيجة عدوى أو مرض أو بسبب نوع معين من الأدوية التي تتناولها، حسبما ذكر تقرير لموقع "ويب ميد" الأمريكي.ففي حالة وجود ألم عضلي بجزء معين من الجسم نتيجة جروح أو إجهاد، يكون هذا الأمر مؤقتا وله أسباب معروفة.أما عندما تعاني من آلام مستمرة في عضلات الرجلين أو الذراعين أو كليهما فإن ذلك ربما يكون له عدة أسباب أبرزها أن تلك العضلات لا تحصل على إمدادات الدم الكافية عبر الأوعية الدموية.كما يمكن أن تكون آلام العضلات الشاملة نتيجة لوجود نقص في بعض الهرمونات التي تنتجها الغدة الدرقية وهو ما يستدعي حصولك على بعض الأدوية بمعرفة الطبيب لتعويض هذا النقص.ويمكن لبعض الأمراض المعدية مثل الإنفلونزا أن تسبب في حدوث آلام العضلات وهي ذات الأعراض التي يعاني منها مصابو كورونا أيضا.لفت الموقع إلى أن نسبة كبيرة ممن يحصلون على أدوية خاصة بالتحكم في نسبة الكوليسترول بالدم يتعرضون لآلام العضلات وفي هذه الحالة يكون عليهم استشارة الطبيب لاستبدال العلاج.

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