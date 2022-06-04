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https://arabic.sputniknews.com/20220604/لماذا-يشعر-البعض-بآلام-واسعة-في-العضلات-بصورة-مستمرة-1063089100.html
لماذا يشعر البعض بآلام واسعة في العضلات؟
لماذا يشعر البعض بآلام واسعة في العضلات؟
عندما تشعر بآلام في بعض عضلات الجسم فإن ذلك يمكن أن يكون مرتبطا بأنشطة معينة قمت بها خلال اليوم، لكن عندما يتعلق الأمر بالجسم بأكمله فإنك في هذه الحالة تعاني... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T16:57+0000
2022-06-04T16:57+0000
منوعات
الصحة
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وتكون آلام العضلات التي تشمل الجسم كله نتيجة عدوى أو مرض أو بسبب نوع معين من الأدوية التي تتناولها، حسبما ذكر تقرير لموقع "ويب ميد" الأمريكي.ففي حالة وجود ألم عضلي بجزء معين من الجسم نتيجة جروح أو إجهاد، يكون هذا الأمر مؤقتا وله أسباب معروفة.أما عندما تعاني من آلام مستمرة في عضلات الرجلين أو الذراعين أو كليهما فإن ذلك ربما يكون له عدة أسباب أبرزها أن تلك العضلات لا تحصل على إمدادات الدم الكافية عبر الأوعية الدموية.كما يمكن أن تكون آلام العضلات الشاملة نتيجة لوجود نقص في بعض الهرمونات التي تنتجها الغدة الدرقية وهو ما يستدعي حصولك على بعض الأدوية بمعرفة الطبيب لتعويض هذا النقص.ويمكن لبعض الأمراض المعدية مثل الإنفلونزا أن تسبب في حدوث آلام العضلات وهي ذات الأعراض التي يعاني منها مصابو كورونا أيضا.لفت الموقع إلى أن نسبة كبيرة ممن يحصلون على أدوية خاصة بالتحكم في نسبة الكوليسترول بالدم يتعرضون لآلام العضلات وفي هذه الحالة يكون عليهم استشارة الطبيب لاستبدال العلاج.
https://arabic.sputniknews.com/20211004/فاكهة-لتخفيف-آلام-العضلات-1050331296.html
https://arabic.sputniknews.com/20210727/بروتين-الإفطار-أم-العشاء-أيهما-يبني-العضلات-أكثر؟-1049678649.html
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منوعات, الصحة

لماذا يشعر البعض بآلام واسعة في العضلات؟

16:57 GMT 04.06.2022
© Youtub/maeنصائح لتفادى آلام الظهر والرقبة
نصائح لتفادى آلام الظهر والرقبة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© Youtub/mae
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عندما تشعر بآلام في بعض عضلات الجسم فإن ذلك يمكن أن يكون مرتبطا بأنشطة معينة قمت بها خلال اليوم، لكن عندما يتعلق الأمر بالجسم بأكمله فإنك في هذه الحالة تعاني من مشكلة كبيرة.
وتكون آلام العضلات التي تشمل الجسم كله نتيجة عدوى أو مرض أو بسبب نوع معين من الأدوية التي تتناولها، حسبما ذكر تقرير لموقع "ويب ميد" الأمريكي.
ففي حالة وجود ألم عضلي بجزء معين من الجسم نتيجة جروح أو إجهاد، يكون هذا الأمر مؤقتا وله أسباب معروفة.
الكشمش الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2021
فاكهة لتخفيف آلام العضلات
4 أكتوبر 2021, 07:57 GMT
أما عندما تعاني من آلام مستمرة في عضلات الرجلين أو الذراعين أو كليهما فإن ذلك ربما يكون له عدة أسباب أبرزها أن تلك العضلات لا تحصل على إمدادات الدم الكافية عبر الأوعية الدموية.
كما يمكن أن تكون آلام العضلات الشاملة نتيجة لوجود نقص في بعض الهرمونات التي تنتجها الغدة الدرقية وهو ما يستدعي حصولك على بعض الأدوية بمعرفة الطبيب لتعويض هذا النقص.
ويمكن لبعض الأمراض المعدية مثل الإنفلونزا أن تسبب في حدوث آلام العضلات وهي ذات الأعراض التي يعاني منها مصابو كورونا أيضا.
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بروتين الإفطار أم العشاء... أيهما يبني العضلات أكثر؟
27 يوليو 2021, 13:33 GMT
لفت الموقع إلى أن نسبة كبيرة ممن يحصلون على أدوية خاصة بالتحكم في نسبة الكوليسترول بالدم يتعرضون لآلام العضلات وفي هذه الحالة يكون عليهم استشارة الطبيب لاستبدال العلاج.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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