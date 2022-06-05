الاتحاد الدولي للتزلج: لن نمنع المسؤولين الروسيين والبيلاروسيين من حضور المؤتمر أو الترشح
© AFP 2022 / Bastien Arberetغطت رمال الصحراء الكبرى، التي تساقطت طوال الليل في فرنسا، ثلوج منتجع التزلج بياو-إنجالي، جنوب فرنسا 15 مارس 2022
© AFP 2022 / Bastien Arberet
أكد مجلس الاتحاد الدولي للتزلج أنه لن يتخذ قرارا بمنع المندوبين الروس والبيلاروسيين من حضور مؤتمره بتايلاندا.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لوثيقة اطلعت عليها "سبوتنيك" قال المجلس إنه لن يمنع المندوبين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في مؤتمر "ISU" في فوكيت بتايلاند.
The 58th ISU Ordinary Congress will take place in Phuket 🇹🇭 on June 6️⃣ – 🔟.— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) June 3, 2022
Over 280 delegates are expected to meet including ISU Office Holders and Member Federations.
📺 Watch the live stream on YouTube 👉 https://t.co/BT9xxj3rJO
More information on https://t.co/FIRzjxwmSs pic.twitter.com/qGDBdcUUV0
وحسب الوثيقة فقد تم اتخاذ القرار في اجتماع لمجلس وحدة دعم التنفيذ قبل انعقاد المؤتمر العادي الثامن والخمسين لوحدة دعم التنفيذ، الذي يبدأ في 6 يونيو/ حزيران الجاري.
وعللت الوثيقة القرار بأن استبعاد الوفدين من المؤتمر وعدم قبول مرشحين من دول معينة للمشاركة في انتخابات الهيئات الرئاسية ينطوي على مخاطر قانونية، ومنها على وجه الخصوص، إمكانية الذهاب إلى محكمة التحكيم الرياضية، والتي قد تبطل جميع قرارات المؤتمر.
وكان الاتحاد قد أعلن عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن انعقاد المؤتمر العادي الثامن والخمسين "ISU" في فوكيت في 6 يونيو.
وقال إن المؤتمر من المتوقع أن يجتمع فيه أكثر من 280 مندوباً بما في ذلك حاملي مكاتب وحدة "ISU" والاتحادات الأعضاء.
وسيتناول مؤتمر ISU في فوكيت عددًا من القضايا المتعلقة بالتغييرات في قواعد التزلج على الجليد، بما في ذلك رفع الحد الأدنى لسن المشاركة في مسابقات الكبار إلى 17 عامًا، وسيجري انتخابات لقيادة المنظمة. الكسندر لاكيرنيك من روسيا يترشح لمنصب نائب الرئيس.
يشار إلى أن الاتحاد الدولي للتزلج (ISU) كان قد نشر بيانًا على موقعه على الإنترنت، أول مارس/ آذار الماضي، أكد فيه منع الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في المسابقات تحت رعاية المنظمة.
وجاء في البيان: "بناء على توصيات اللجنة الأولمبية الدولية، تحظر وحدة ISU المتزلجين على الجليد من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في المسابقات الدولية، بما في ذلك بطولات العالم والبطولات الأخرى تحت رعاية المنظمة، حتى إشعار آخر. القرار ساري المفعول على الفور. تنطبق نفس العقوبات على موظفين من روسيا وبيلاروسيا".