https://arabic.sputniknews.com/20220605/الاتحاد-الدولي-للتزلج-لن-نمنع-المسؤولين-الروسيين-والبيلاروسيين-من-حضور-المؤتمر-أو-الترشح-1063121362.html

الاتحاد الدولي للتزلج: لن نمنع المسؤولين الروسيين والبيلاروسيين من حضور المؤتمر أو الترشح

الاتحاد الدولي للتزلج: لن نمنع المسؤولين الروسيين والبيلاروسيين من حضور المؤتمر أو الترشح

أكد مجلس الاتحاد الدولي للتزلج أنه لن يتخذ قرارا بمنع المندوبين الروس والبيلاروسيين من حضور مؤتمره بتايلاندا. 05.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-05T12:18+0000

2022-06-05T12:18+0000

2022-06-05T12:18+0000

التزلج

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لوثيقة اطلعت عليها "سبوتنيك" قال المجلس إنه لن يمنع المندوبين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في مؤتمر "ISU" في فوكيت بتايلاند.وحسب الوثيقة فقد تم اتخاذ القرار في اجتماع لمجلس وحدة دعم التنفيذ قبل انعقاد المؤتمر العادي الثامن والخمسين لوحدة دعم التنفيذ، الذي يبدأ في 6 يونيو/ حزيران الجاري.وعللت الوثيقة القرار بأن استبعاد الوفدين من المؤتمر وعدم قبول مرشحين من دول معينة للمشاركة في انتخابات الهيئات الرئاسية ينطوي على مخاطر قانونية، ومنها على وجه الخصوص، إمكانية الذهاب إلى محكمة التحكيم الرياضية، والتي قد تبطل جميع قرارات المؤتمر.وقال إن المؤتمر من المتوقع أن يجتمع فيه أكثر من 280 مندوباً بما في ذلك حاملي مكاتب وحدة "ISU" والاتحادات الأعضاء.وسيتناول مؤتمر ISU في فوكيت عددًا من القضايا المتعلقة بالتغييرات في قواعد التزلج على الجليد، بما في ذلك رفع الحد الأدنى لسن المشاركة في مسابقات الكبار إلى 17 عامًا، وسيجري انتخابات لقيادة المنظمة. الكسندر لاكيرنيك من روسيا يترشح لمنصب نائب الرئيس.وجاء في البيان: "بناء على توصيات اللجنة الأولمبية الدولية، تحظر وحدة ISU المتزلجين على الجليد من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في المسابقات الدولية، بما في ذلك بطولات العالم والبطولات الأخرى تحت رعاية المنظمة، حتى إشعار آخر. القرار ساري المفعول على الفور. تنطبق نفس العقوبات على موظفين من روسيا وبيلاروسيا".

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التزلج, روسيا