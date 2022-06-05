https://arabic.sputniknews.com/20220605/رئيس-وزراء-باكستان-يدين-التصريحات-الهندية-المسيئة-للرسول-محمد-نضحي-بحياتنا-من-أجل-نبينا-1063140779.html

رئيس وزراء باكستان يدين التصريحات الهندية المسيئة للرسول محمد: نضحي بحياتنا من أجل نبينا

رئيس وزراء باكستان يدين التصريحات الهندية المسيئة للرسول محمد: نضحي بحياتنا من أجل نبينا

أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التعليقات المسيئة للناطقة باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند نوبور شارما ومسؤول الإعلام نافين كومار جيندال ضد... 05.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-05T19:16+0000

2022-06-05T19:16+0000

2022-06-05T19:16+0000

أخبار الهند اليوم

باكستان

العالم

أخبا العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061102356_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_21b8dae9e4ab6ad2b4a30aa45b2a764f.jpg

وقال شريف في تغريدة له: "أدين بأقوى كلمات ممكنة، التعليقات المسيئة لزعيم حزب بهاراتيا جاناتا الهند حول نبينا الحبيب (صلى الله عليه وسلم). لقد قلنا ذلك مرارًا وتكرارًا أن الهند تحت حكم مودي تعتدي على الحريات الدينية وتضطهد المسلمين"وأضاف: "حبنا لمحبتنا للنبي الكريم أسمى. يمكن لجميع المسلمين أن يضحوا بحياتهم من أجل حب واحترام نبيهم الكريم".وأعلن حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند احترامه لجميع الأديان، منددا بشدة بإهانة أي شخصية دينية وذلك على خلفية تصريحات الناطقة باسمه نوبور شارما ومسؤول الإعلام نافين كومار جيندال ضد الرسول محمد.قال الحزب، في بيان اليوم الأحد، "يحترم حزب بهاراتيا جاناتا جميع الأديان وذلك عبر آلاف السنين من تاريخ الهند، ويندد بشدة بإهانة أي شخصيات دينية".وذكر حزب "بهاراتيا جاناتا": "بينما تحتفل الهند بمرور 75 عامًا على استقلالها، فإننا ملتزمون بجعلها بلدًا عظيمًا يتساوى فيه الجميع ويعيش بكرامة، حيث يلتزم الجميع بوحدة الهند وسلامتها، حيث يتمتعون بثمار النمو والتنمية". كما أعلن الحزب عن "إيقافهما عن مزاولة نشاطهما بالكيان".وقد استدعت وزارتي الخارجية الكويتية والقطرية، سفيري الهندي لديهما، وجرى تسليمهما مذكرتي احتجاج برفضهما التام وشجبهما للتصريحات المسيئة للرسول الكريم.كما أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك "الإساءات الصادرة عن مسؤول بالحزب الحاكم"، داعية السلطات الهندية للتصدي بحزم لتلك الممارسات.وشددت المنظمة، في بيان، على ضرورة "تقديم المحرضين والمتورطين ومرتكبي أعمال العنف وجرائم الكراهية ضد المسلمين إلى العدالة ومحاسبة الجهات التي تقف وراءها".كما طالبت السلطات الهندية "بضمان سلامة وأمن ورفاه المجتمع المسلم في الهند وحماية حقوقه وهويته الدينية والثقافية وكرامته وأماكن عبادته".ودعت أيضا "المجتمع الدولي، لا سيما آليات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للممارسات التي تستهدف المسلمين في الهند".وفي ذات السياق، قال المفتي العام لسلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي، عبر تويتر، إن "الاجتراء الوقح البذيء من الناطق الرسمي باسم الحزب المتطرف الحاكم في الهند على رسول الإسلام وعلى زوجه الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو حرب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أمر يستدعي أن يقوم المسلمون كلهم قومة واحدة".وكتب مسؤول الإعلام نافين كومار جيندال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر في الأول من الشهر الجاري، متسائلاً عن سبب زواج النبي محمد من السيدة عائشة، "وهي لم تبلغ حينها عشر سنوات".أما نوبور شارما فتقدمت باعتذار قائلة عبر تويتر: "إنني أتراجع عن كلامي إذا كان قد أساء إلى المشاعر الدينية لأي شخص".وذكرت "لقد كنت أشارك في مناظرات تلفزيونية خلال الأيام العديدة الماضية، حيث تعرض اللورد شيفا (يُعرف أيضًا باسم ماهاديفا (الإله العظيم) هو واحد من الآلهة العِظام في الهندوسية للإهانة، ولم أستطع تحمل الإهانات المتكررة التي وجهت إلى اللورد شيفا وقلت بعض الأشياء بغضب".

https://arabic.sputniknews.com/20220605/الكويت-تستدعي-سفير-الهند-وتسلمه-مذكرة-احتجاج-بعد-تصريحات-مسيئة-للنبي-محمد-1063131506.html

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الهند اليوم, باكستان, العالم, أخبا العالم