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https://arabic.sputniknews.com/20220607/رئيس-الوزراء-العراقي-يتعهد-برفع-الاحتياطي-إلى-90-مليار-دولار-بنهاية-2022-1063232712.html
رئيس الوزراء العراقي يتعهد برفع الاحتياطي إلى 90 مليار دولار بنهاية 2022
رئيس الوزراء العراقي يتعهد برفع الاحتياطي إلى 90 مليار دولار بنهاية 2022
تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، برفع الاحتياطي في بلاده إلى 90 مليار دولار بنهاية 2022. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T15:42+0000
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في بغداد، اليوم الثلاثاء.وأكد أن "هناك من يحاول تحميل حكومته فشل الآخرين"، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت في كثير من المشاريع والبعض منها يحتاج إلى وقت.وعن ملف الطاقة، أفاد الكاظمي بأن "الكهرباء كانت تدار بطريقة عبثية وكل ديون الغاز الإيراني من الحكومات السابقة، والحكومة الحالية لم تستدن وإنما سددت البعض منها، وتعمل على الربط الكهربائي مع دول الجوار".وأما فيما يتعلق بالملف الأمني، أوضح أنه "يوميا هناك عمليات أمنية للقضاء على الإرهابيين".وأضاف أن "الوضع الأمني على الحدود العراقية – السورية جيد وتحقق إنجاز جزء كبير من السياج الأمني على الحدود، وللأسف هناك من يحاول المتاجرة بالملف الأمني".وعن العلاقات الخارجية ودور العراق الإقليمي، أوضح الكاظمي أن "بغداد لعبت دورا مهما في تقريب وجهات النظر بين الدول الإقليمية". وأشار إلى أن ذلك وضح "من خلال استضافة المحادثات بين السعودية وإيران"، لافتا إلى حدوث تقدم في العلاقات بين البلدين.
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

رئيس الوزراء العراقي يتعهد برفع الاحتياطي إلى 90 مليار دولار بنهاية 2022

15:42 GMT 07.06.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthرئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، برفع الاحتياطي في بلاده إلى 90 مليار دولار بنهاية 2022.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في بغداد، اليوم الثلاثاء.
وقال الكاظمي إنه "خلال سنتين من عمر الحكومة كان احتياطي البنك المركزي أقل من 50 مليار دولار والآن وصل إلى 76 مليار دولار، ونعدكم بنهاية السنة سيصل إلى 90 مليار دولار".
وأكد أن "هناك من يحاول تحميل حكومته فشل الآخرين"، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت في كثير من المشاريع والبعض منها يحتاج إلى وقت.
وعن ملف الطاقة، أفاد الكاظمي بأن "الكهرباء كانت تدار بطريقة عبثية وكل ديون الغاز الإيراني من الحكومات السابقة، والحكومة الحالية لم تستدن وإنما سددت البعض منها، وتعمل على الربط الكهربائي مع دول الجوار".
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وأما فيما يتعلق بالملف الأمني، أوضح أنه "يوميا هناك عمليات أمنية للقضاء على الإرهابيين".
وأضاف أن "الوضع الأمني على الحدود العراقية – السورية جيد وتحقق إنجاز جزء كبير من السياج الأمني على الحدود، وللأسف هناك من يحاول المتاجرة بالملف الأمني".
وعن العلاقات الخارجية ودور العراق الإقليمي، أوضح الكاظمي أن "بغداد لعبت دورا مهما في تقريب وجهات النظر بين الدول الإقليمية".
وأشار إلى أن ذلك وضح "من خلال استضافة المحادثات بين السعودية وإيران"، لافتا إلى حدوث تقدم في العلاقات بين البلدين.
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