https://arabic.sputniknews.com/20220608/السفارة-الإسرائيلية-لدى-أوكرانيا-تعلن-استئناف-القسم-القنصلي-لعمله-1063294741.html
السفارة الإسرائيلية لدى أوكرانيا تعلن استئناف القسم القنصلي لعمله
السفارة الإسرائيلية لدى أوكرانيا تعلن استئناف القسم القنصلي لعمله
أعلن سفير إسرائيل لدى أوكرانيا، مايكل برودسكي، اليوم الأربعاء، استئناف القسم القنصلي في السفارة لعمله في استقبال المواطنيين. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T15:28+0000
2022-06-08T15:28+0000
2022-06-08T15:28+0000
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وكتب برودسكي في قناته الرسمية على "تلغرام": "سيحدد القسم القنصلي في سفارة إسرائيل لدى أوكرانيا. مواعيد الاستقبال بين 21 و 22 يونيو (حزيران)".وأشار إلى أن المواطنين بحاجة إلى التسجيل مسبقا عن طريق الاتصال برقم الهاتف المشار إليه في الإعلان.يذكر أن سفير إسرائيل لدى أوكرانيا، مايكل برودسكي، عاد في منتصف شهر مايو/أيار الماضي إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية.يشار إلى أن موظفي السفارة الإسرائيلية انتقلوا في البداية إلى مدينة لفوف غربي أوكرانيا قبل مغادرة البلاد بالكامل.وكانت إسرائيل قد شرعت في إجراءات لإعادة مواطنيها من أوكرانيا عبر تسيير رحلات جوية عاجلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/إسرائيل-توجه-نداء-جديدا-لمواطنيها-في-أوكرانيا-وتدرس-نقل-السفارة-من-كييف-1058652784.html
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العالم, إسرائيل, أخبار أوكرانيا
السفارة الإسرائيلية لدى أوكرانيا تعلن استئناف القسم القنصلي لعمله
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أعلن سفير إسرائيل لدى أوكرانيا، مايكل برودسكي، اليوم الأربعاء، استئناف القسم القنصلي في السفارة لعمله في استقبال المواطنيين.
وكتب برودسكي في قناته الرسمية على "تلغرام": "سيحدد القسم القنصلي في سفارة إسرائيل لدى أوكرانيا. مواعيد الاستقبال بين 21 و 22 يونيو (حزيران)".
وأشار إلى أن المواطنين بحاجة إلى التسجيل مسبقا عن طريق الاتصال برقم الهاتف المشار إليه في الإعلان.
يذكر أن سفير إسرائيل لدى أوكرانيا، مايكل برودسكي، عاد في منتصف شهر مايو/أيار الماضي إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية
.
وكانت إسرائيل قد شرعت في إجراءات لإعادة مواطنيها من أوكرانيا عبر تسيير رحلات جوية عاجلة.