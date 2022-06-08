عربي
الجزائر تعلق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا بشكل فوري
https://arabic.sputniknews.com/20220608/السفارة-الإسرائيلية-لدى-أوكرانيا-تعلن-استئناف-القسم-القنصلي-لعمله-1063294741.html
السفارة الإسرائيلية لدى أوكرانيا تعلن استئناف القسم القنصلي لعمله
السفارة الإسرائيلية لدى أوكرانيا تعلن استئناف القسم القنصلي لعمله
أعلن سفير إسرائيل لدى أوكرانيا، مايكل برودسكي، اليوم الأربعاء، استئناف القسم القنصلي في السفارة لعمله في استقبال المواطنيين. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T15:28+0000
2022-06-08T15:28+0000
العالم
إسرائيل
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0b/1048645822_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_2bccd67b5c6b95d0bf1b17cc97baa40f.jpg
وكتب برودسكي في قناته الرسمية على "تلغرام": "سيحدد القسم القنصلي في سفارة إسرائيل لدى أوكرانيا. مواعيد الاستقبال بين 21 و 22 يونيو (حزيران)".وأشار إلى أن المواطنين بحاجة إلى التسجيل مسبقا عن طريق الاتصال برقم الهاتف المشار إليه في الإعلان.يذكر أن سفير إسرائيل لدى أوكرانيا، مايكل برودسكي، عاد في منتصف شهر مايو/أيار الماضي إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية.يشار إلى أن موظفي السفارة الإسرائيلية انتقلوا في البداية إلى مدينة لفوف غربي أوكرانيا قبل مغادرة البلاد بالكامل.وكانت إسرائيل قد شرعت في إجراءات لإعادة مواطنيها من أوكرانيا عبر تسيير رحلات جوية عاجلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/إسرائيل-توجه-نداء-جديدا-لمواطنيها-في-أوكرانيا-وتدرس-نقل-السفارة-من-كييف-1058652784.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0b/1048645822_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_559498c26b5332d38549d5572bdac9ee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إسرائيل, أخبار أوكرانيا

السفارة الإسرائيلية لدى أوكرانيا تعلن استئناف القسم القنصلي لعمله

15:28 GMT 08.06.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovichعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
تابعنا عبرTelegram
أعلن سفير إسرائيل لدى أوكرانيا، مايكل برودسكي، اليوم الأربعاء، استئناف القسم القنصلي في السفارة لعمله في استقبال المواطنيين.
وكتب برودسكي في قناته الرسمية على "تلغرام": "سيحدد القسم القنصلي في سفارة إسرائيل لدى أوكرانيا. مواعيد الاستقبال بين 21 و 22 يونيو (حزيران)".
وأشار إلى أن المواطنين بحاجة إلى التسجيل مسبقا عن طريق الاتصال برقم الهاتف المشار إليه في الإعلان.
يذكر أن سفير إسرائيل لدى أوكرانيا، مايكل برودسكي، عاد في منتصف شهر مايو/أيار الماضي إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية.
يشار إلى أن موظفي السفارة الإسرائيلية انتقلوا في البداية إلى مدينة لفوف غربي أوكرانيا قبل مغادرة البلاد بالكامل.
وكانت إسرائيل قد شرعت في إجراءات لإعادة مواطنيها من أوكرانيا عبر تسيير رحلات جوية عاجلة.
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
إسرائيل توجه نداء جديدا لمواطنيها في أوكرانيا وتدرس نقل السفارة من كييف
15 فبراير, 13:30 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала