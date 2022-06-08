عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220608/نادال-يبدأ-رحلة-جديدة-للعلاج-من-متلازمة-مولر--فايس-1063288765.html
نادال يبدأ رحلة جديدة للعلاج من متلازمة "مولر- فايس"
نادال يبدأ رحلة جديدة للعلاج من متلازمة "مولر- فايس"
بدأ نجم كرة المضرب الإسباني رافاييل نادال، رحلة علاج جديدة للتخلص من مرض نادر أصاب قدمه اليسرى. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T14:08+0000
2022-06-08T14:08+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103312/04/1033120448_0:0:3093:1740_1920x0_80_0_0_89d55e83c6d858224959ff4f8c491cdf.jpg
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم النجم العالمي، الذي فاز مؤخرا ببطولة رولان غاروس الفرنسية للمرة الـ 14 في مسيرته الرياضية، حسبما ذكرت شبكة "العربية نت"، اليوم الأربعاء.وقال المتحدث باسم نادال، إن النجم العالمي خضع "للعلاج بذبذبات الراديو" في إحدى العيادات الطبية بمدينة برشلونة الإسبانية.ويتضمن العلاج الجديد تخدير الأعصاب في منطقة الإصابة التي يتم علاجها.ويعانى نادال من متلازمة "مولر- فايس"، وهو مرض يؤدي إلى تشوه أحد عظام القدم ولا تزال طرق علاجها غير معروفة حتى الآن.ولفت نادال إلى أنه خاض بطولة فرنسا أمام كاسبر رود النرويجي بقدم مخدر بسبب هذا المرض، لكنه أوضح أنه لن يكرر هذه التجربة المؤلمة مجددا.وقال المتحدث باسم النجم الإسباني العالمي إنه في حالة كانت نتائج العلاج الجديد إيجابية فإن نادال سيستأنف التدريبات.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/كيف-رد-نادال-بتواضع-شديد-عندما-سئل-هل-تعتبر-أنك-أعظم-لاعب-في-تاريخ-التنس-1063189184.html
https://arabic.sputniknews.com/20220501/نادال-يستنكر-استبعاد-اللاعبين-الروس-من-بطولة-ويمبلدون--1061782782.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103312/04/1033120448_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_32c1f7242fb69384fa2f7abefa5f8219.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة

نادال يبدأ رحلة جديدة للعلاج من متلازمة "مولر- فايس"

14:08 GMT 08.06.2022
© AFP 2022 / Christophe Simon لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال في مباراة نهائي بطولة فرنسا "رولاند غاروس - 2018" ضد نظيره النمساوي في باريس، 10 يونيو/ حزيران 2018
لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال في مباراة نهائي بطولة فرنسا رولاند غاروس - 2018 ضد نظيره النمساوي في باريس، 10 يونيو/ حزيران 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© AFP 2022 / Christophe Simon
تابعنا عبرTelegram
بدأ نجم كرة المضرب الإسباني رافاييل نادال، رحلة علاج جديدة للتخلص من مرض نادر أصاب قدمه اليسرى.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم النجم العالمي، الذي فاز مؤخرا ببطولة رولان غاروس الفرنسية للمرة الـ 14 في مسيرته الرياضية، حسبما ذكرت شبكة "العربية نت"، اليوم الأربعاء.
لاعب تنس الإسباني رافاييل نادال وخطيبته ماريا فرانتشيسكا بيريللو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
كيف رد نادال بتواضع شديد عندما سئل: هل تعتبر أنك أعظم لاعب في تاريخ التنس؟
6 يونيو, 16:54 GMT
وقال المتحدث باسم نادال، إن النجم العالمي خضع "للعلاج بذبذبات الراديو" في إحدى العيادات الطبية بمدينة برشلونة الإسبانية.
ويتضمن العلاج الجديد تخدير الأعصاب في منطقة الإصابة التي يتم علاجها.
ويعانى نادال من متلازمة "مولر- فايس"، وهو مرض يؤدي إلى تشوه أحد عظام القدم ولا تزال طرق علاجها غير معروفة حتى الآن.
رفاييل نادال مشاركاً في الكرنفال - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
نادال يستنكر استبعاد اللاعبين الروس من بطولة "ويمبلدون"
1 مايو, 15:39 GMT
ولفت نادال إلى أنه خاض بطولة فرنسا أمام كاسبر رود النرويجي بقدم مخدر بسبب هذا المرض، لكنه أوضح أنه لن يكرر هذه التجربة المؤلمة مجددا.
وقال المتحدث باسم النجم الإسباني العالمي إنه في حالة كانت نتائج العلاج الجديد إيجابية فإن نادال سيستأنف التدريبات.
© Sputnik / Mohamed Hasanنادال صانع التاريخ
نادال صانع التاريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
نادال صانع التاريخ
© Sputnik / Mohamed Hasan
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала