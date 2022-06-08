https://arabic.sputniknews.com/20220608/نادال-يبدأ-رحلة-جديدة-للعلاج-من-متلازمة-مولر--فايس-1063288765.html
نادال يبدأ رحلة جديدة للعلاج من متلازمة "مولر- فايس"
نادال يبدأ رحلة جديدة للعلاج من متلازمة "مولر- فايس"
بدأ نجم كرة المضرب الإسباني رافاييل نادال، رحلة علاج جديدة للتخلص من مرض نادر أصاب قدمه اليسرى. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T14:08+0000
2022-06-08T14:08+0000
2022-06-08T14:08+0000
رياضة
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جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم النجم العالمي، الذي فاز مؤخرا ببطولة رولان غاروس الفرنسية للمرة الـ 14 في مسيرته الرياضية، حسبما ذكرت شبكة "العربية نت"، اليوم الأربعاء.وقال المتحدث باسم نادال، إن النجم العالمي خضع "للعلاج بذبذبات الراديو" في إحدى العيادات الطبية بمدينة برشلونة الإسبانية.ويتضمن العلاج الجديد تخدير الأعصاب في منطقة الإصابة التي يتم علاجها.ويعانى نادال من متلازمة "مولر- فايس"، وهو مرض يؤدي إلى تشوه أحد عظام القدم ولا تزال طرق علاجها غير معروفة حتى الآن.ولفت نادال إلى أنه خاض بطولة فرنسا أمام كاسبر رود النرويجي بقدم مخدر بسبب هذا المرض، لكنه أوضح أنه لن يكرر هذه التجربة المؤلمة مجددا.وقال المتحدث باسم النجم الإسباني العالمي إنه في حالة كانت نتائج العلاج الجديد إيجابية فإن نادال سيستأنف التدريبات.
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رياضة
نادال يبدأ رحلة جديدة للعلاج من متلازمة "مولر- فايس"
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بدأ نجم كرة المضرب الإسباني رافاييل نادال، رحلة علاج جديدة للتخلص من مرض نادر أصاب قدمه اليسرى.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم النجم العالمي، الذي فاز مؤخرا ببطولة رولان غاروس الفرنسية للمرة الـ 14 في مسيرته الرياضية، حسبما ذكرت
شبكة "العربية نت"، اليوم الأربعاء.
وقال المتحدث باسم نادال
، إن النجم العالمي خضع "للعلاج بذبذبات الراديو" في إحدى العيادات الطبية بمدينة برشلونة الإسبانية.
ويتضمن العلاج الجديد تخدير الأعصاب في منطقة الإصابة التي يتم علاجها.
ويعانى نادال من متلازمة "مولر- فايس"، وهو مرض يؤدي إلى تشوه أحد عظام القدم ولا تزال طرق علاجها غير معروفة حتى الآن.
ولفت نادال إلى أنه خاض بطولة
فرنسا أمام كاسبر رود النرويجي بقدم مخدر بسبب هذا المرض، لكنه أوضح أنه لن يكرر هذه التجربة المؤلمة مجددا.
وقال المتحدث باسم النجم الإسباني العالمي إنه في حالة كانت نتائج العلاج الجديد إيجابية فإن نادال سيستأنف التدريبات.