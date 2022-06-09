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السعودية تدعو إلى تعزيز التعاون الأمني مع الدول الأفريقية لمكافحة الإرهاب
السعودية تدعو إلى تعزيز التعاون الأمني مع الدول الأفريقية لمكافحة الإرهاب
دعت المملكة العربية السعودية إلى تعزيز التعاون الأمني مع الدول الأفريقية، مؤكدة أهمية هذا التعاون في مكافحة الإرهاب. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T12:06+0000
2022-06-09T12:06+0000
العالم
أخبار السعودية اليوم
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جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في اجتماع بالأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب شارك فيه الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية.وناقش الاجتماع تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الخطر المتزايد، الذي تمثله الهجمات الإرهابية في أفريقيا.وأكدت السعودية أهمية التعاون الدولي لدعم الاستراتيجية الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب، حسبما قال القائم بالأعمال السعودي لدى الأمم المتحدة محمد بن عبد العزيز.وأوضح عبد العزيز أن المملكة لديها تعاون أمني مع العديد من الدول الأفريقية وخاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب.
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العالم, أخبار السعودية اليوم

السعودية تدعو إلى تعزيز التعاون الأمني مع الدول الأفريقية لمكافحة الإرهاب

12:06 GMT 09.06.2022
© AP Photo / Mary Altafferمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة 21 سبتمبر 2020
مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة 21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
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دعت المملكة العربية السعودية إلى تعزيز التعاون الأمني مع الدول الأفريقية، مؤكدة أهمية هذا التعاون في مكافحة الإرهاب.
جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في اجتماع بالأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب شارك فيه الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية.
وزر الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
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وناقش الاجتماع تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الخطر المتزايد، الذي تمثله الهجمات الإرهابية في أفريقيا.
وأكدت السعودية أهمية التعاون الدولي لدعم الاستراتيجية الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب، حسبما قال القائم بالأعمال السعودي لدى الأمم المتحدة محمد بن عبد العزيز.
وأوضح عبد العزيز أن المملكة لديها تعاون أمني مع العديد من الدول الأفريقية وخاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب.
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