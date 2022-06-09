https://arabic.sputniknews.com/20220609/حكاية-لاعب-مصري-استغنى-عنه-الأهلي-وطلبه-بايرن-ميونخ-فيديو-1063363450.html
حكاية لاعب مصري استغنى عنه الأهلي وطلبه بايرن ميونخ... فيديو
حكاية لاعب مصري استغنى عنه الأهلي وطلبه بايرن ميونخ... فيديو
فوجئ عشاق الساحرة المستديرة في مصر بوجود حارس مرمى مصري بقميص بايرن ميونخ، في سابقة تعد الأولى في التاريخ أن يرتدي حارس مرمى مصري، قميص العملاق البافاري. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T21:14+0000
2022-06-09T21:14+0000
2022-06-09T21:14+0000
رياضة
نادي بايرن ميونخ
نادي الأهلي
الدوري المصري الممتاز
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ويقضي حارس المرمى الشاب مروان صلاح فترة معايشة تمهيدا للانتقال إلى صفوف ناشئي النادي البافاري.وعن تفاصيل استدعاء بايرن للاعب الذي لفت الأنظار إليه، قال شريف عثمان مدرب حراس المرمى في تصريحات تليفزيونية، إن هذه الخطوة بدأت قبل 6 أشهر.90 ثانيةوأضاف عثمان "نشر النادي الألماني عبر حسابه على منصة أنستغرام، منشورا يعلن فيه البحث عن 15 موهبة حول العالم".وتابع "طلب النادي الألماني مقطع فيديو مدته 90 ثانية فقط، إنها فترة قصيرة للغاية، وصعبة جدا لإبراز قدرات حارس مرمى".وأوضح أن "النادي الألماني تلقى مقاطع فيديو من أكثر من 2000 موهبة، وتم تصفية الترشيحات، وطلب بايرن ميونخ مقاطع فيديو أخرى للحراس للتأكد من مشاركتهم في دوريات الناشئين".أثار الانتباهوأوضح أن "النادي البافاري يقيم حاليا معسكر في البرازيل مدته 10 أيام، سيخوض خلاله 3 مباريات ودية آخرها ضد فريق فلامنجو".وأشار إلى أن "مروان وصل إلى البرازيل منذ يومين، وخاض حصة تدريبية خفيفة، وأجرى مقابلة مع القناة الرسمية للنادي، وسيشارك في مؤتمر صحفي، ما يشير إلى أنه مثير للانتباه".وبين أن "هناك معسكر آخر في ألمانيا ومباراة ضد ناشئي بايرن ميونخ ستقام على ملعب أليانز أرينا، بعدها سيتم اختيار 6 إلى 8 لاعبين، والباقي سيتم تسويقهم عبر شركاء بايرن حول العالم".لماذا استغنى الأهلي عنهكان مروان صلاح من ناشئي الأهلي منذ بلوغه 8 أعوام، ولكنه رحل عن القلعة الحمراء قبل عامين.وأردف مدرب الحراس أن "مروان حارس مميز ولكنه مواليد 2004، وفي مصر تم إلغاء الفرق من مواليد الأعوام الزوجية".وواصل قائلا "بعد دمج فريقي مواليد 2003 و2004، بات لدى الأهلي 8 حراس مرمى، واستغنى النادي عن 5 من بينهم مروان صلاح، الذي انتقل إلى سموحة".
https://arabic.sputniknews.com/20220208/بايرن-ميونخ-يوجه-رسالة-إلى-الأهلي-المصري-في-ذكرى-مباراتهم-في-مونديال-الأندية-1058235256.html
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رياضة, نادي بايرن ميونخ, نادي الأهلي, الدوري المصري الممتاز
حكاية لاعب مصري استغنى عنه الأهلي وطلبه بايرن ميونخ... فيديو
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فوجئ عشاق الساحرة المستديرة في مصر بوجود حارس مرمى مصري بقميص بايرن ميونخ، في سابقة تعد الأولى في التاريخ أن يرتدي حارس مرمى مصري، قميص العملاق البافاري.
ويقضي حارس المرمى الشاب مروان صلاح فترة معايشة تمهيدا للانتقال إلى صفوف ناشئي النادي البافاري.
وعن تفاصيل استدعاء بايرن للاعب الذي لفت الأنظار إليه، قال شريف عثمان مدرب حراس المرمى في تصريحات تليفزيونية، إن هذه الخطوة بدأت قبل 6 أشهر.
90 ثانية
وأضاف عثمان "نشر النادي الألماني عبر حسابه على منصة أنستغرام، منشورا يعلن فيه البحث عن 15 موهبة حول العالم".
وتابع "طلب النادي الألماني مقطع فيديو مدته 90 ثانية فقط، إنها فترة قصيرة للغاية، وصعبة جدا لإبراز قدرات حارس مرمى".
وأوضح أن "النادي الألماني تلقى مقاطع فيديو من أكثر من 2000 موهبة، وتم تصفية الترشيحات، وطلب بايرن ميونخ مقاطع فيديو أخرى للحراس للتأكد من مشاركتهم في دوريات الناشئين".
أثار الانتباه
وأوضح أن "النادي البافاري يقيم حاليا معسكر في البرازيل مدته 10 أيام، سيخوض خلاله 3 مباريات ودية آخرها ضد فريق فلامنجو".
وأشار إلى أن "مروان وصل إلى البرازيل منذ يومين، وخاض حصة تدريبية خفيفة، وأجرى مقابلة مع القناة الرسمية للنادي، وسيشارك في مؤتمر صحفي، ما يشير إلى أنه مثير للانتباه".
وبين أن "هناك معسكر آخر في ألمانيا ومباراة ضد ناشئي بايرن ميونخ ستقام على ملعب أليانز أرينا، بعدها سيتم اختيار 6 إلى 8 لاعبين، والباقي سيتم تسويقهم عبر شركاء بايرن حول العالم".
لماذا استغنى الأهلي عنه
كان مروان صلاح من ناشئي الأهلي منذ بلوغه 8 أعوام، ولكنه رحل عن القلعة الحمراء قبل عامين.
وأردف مدرب الحراس أن "مروان حارس مميز ولكنه مواليد 2004، وفي مصر تم إلغاء الفرق من مواليد الأعوام الزوجية".
وواصل قائلا "بعد دمج فريقي مواليد 2003 و2004، بات لدى الأهلي 8 حراس مرمى، واستغنى النادي عن 5 من بينهم مروان صلاح، الذي انتقل إلى سموحة".