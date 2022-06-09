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صلاح يعلق على فوزه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
صلاح يعلق على فوزه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
أعرب نجم فريق ليفربول الإنجليزي وجناح منتخب مصر محمد صلاح، عن سعادته الغامرة لفوزه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا العام، من رابطة اللاعبين المحترفين... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T20:12+0000
2022-06-09T20:12+0000
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وعلق صلاح عقب اختياره للفوز باللقب: "إنه لشرف عظيم أن أفوز بلقب فردي أو جماعي، وهذا (اللقب) كبير جدا... أنا سعيد جدا وفخور للغاية بذلك"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وأضاف: "هذا أمر جيد حقا أن تفوز (باللقب)، خاصة لأن التصويت عليه (يجري) من قبل اللاعبين، وهذا يعكس لك أنك عملت بجد حقا وأنك تحصل على ما عملت من أجله".وتابع اللاعب المصري معلقا على فوزه بهذا اللقب للمرة الثانية: "لدي غرفتي الخاصة بالجوائز، وتأكدت من وجود مساحة لواحدة أخرى. أحافظ دائما على المساحة وأحاول فقط أن أتخيل أن الجوائز ستأتي".وأردف: "عندما تكبر، تشعر أنك أكثر استقرارا وتعرف بالضبط ما تريده من كرة القدم، لذلك أحاول فقط الاسترخاء ومساعدة الفريق. لهذا السبب أعتقد أنني فزت أيضا بصانع الألعاب لأنه عندما يبدو أنك أكثر وعيا باللعبة، تحاول فقط جعل الأشخاص بجوارك أفضل وتحاول تحسين نفسك أيضا".أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين لكرة القدم في إنجلترا، اليوم الخميس، فوز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال موسم 2021- 2022 بتصويت اللاعبين.تعد هذه المرة الثانية التي يحصل فيها لاعب نادي ليفربول على اللقب الفردي الأهم في الدوري الإنجليزي، كما تأتي تتويجا لجهود النجم المصري مع فريقه هذا العام، رغم إخفاقه في إحراز بطولات كبرى مع الريدز أو الفراعنة.
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رياضة, ليفربول, أخبار مصر الآن, أخبار الدوري الإنجليزي

صلاح يعلق على فوزه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

20:12 GMT 09.06.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFEمحمد صلاح، مباراة ليفربول وريال مدريد، نهائي أبطال أوروبا 2022، فرنسا، 28 مايو/ آيار 2022
محمد صلاح، مباراة ليفربول وريال مدريد، نهائي أبطال أوروبا 2022، فرنسا، 28 مايو/ آيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFE
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أعرب نجم فريق ليفربول الإنجليزي وجناح منتخب مصر محمد صلاح، عن سعادته الغامرة لفوزه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا العام، من رابطة اللاعبين المحترفين لكرة القدم.
وعلق صلاح عقب اختياره للفوز باللقب: "إنه لشرف عظيم أن أفوز بلقب فردي أو جماعي، وهذا (اللقب) كبير جدا... أنا سعيد جدا وفخور للغاية بذلك"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأضاف: "هذا أمر جيد حقا أن تفوز (باللقب)، خاصة لأن التصويت عليه (يجري) من قبل اللاعبين، وهذا يعكس لك أنك عملت بجد حقا وأنك تحصل على ما عملت من أجله".
وتابع اللاعب المصري معلقا على فوزه بهذا اللقب للمرة الثانية: "لدي غرفتي الخاصة بالجوائز، وتأكدت من وجود مساحة لواحدة أخرى. أحافظ دائما على المساحة وأحاول فقط أن أتخيل أن الجوائز ستأتي".
وأردف: "عندما تكبر، تشعر أنك أكثر استقرارا وتعرف بالضبط ما تريده من كرة القدم، لذلك أحاول فقط الاسترخاء ومساعدة الفريق. لهذا السبب أعتقد أنني فزت أيضا بصانع الألعاب لأنه عندما يبدو أنك أكثر وعيا باللعبة، تحاول فقط جعل الأشخاص بجوارك أفضل وتحاول تحسين نفسك أيضا".
أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين لكرة القدم في إنجلترا، اليوم الخميس، فوز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال موسم 2021- 2022 بتصويت اللاعبين.
تعد هذه المرة الثانية التي يحصل فيها لاعب نادي ليفربول على اللقب الفردي الأهم في الدوري الإنجليزي، كما تأتي تتويجا لجهود النجم المصري مع فريقه هذا العام، رغم إخفاقه في إحراز بطولات كبرى مع الريدز أو الفراعنة.
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