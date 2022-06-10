https://arabic.sputniknews.com/20220610/الأرصاد-الجوية-في-قطر-تحذر-المواطنين-الحرارة-تقترب-من-50-درجة-1063383907.html
الأرصاد الجوية في قطر تحذر المواطنين... الحرارة تقترب من 50 درجة
الأرصاد الجوية في قطر تحذر المواطنين... الحرارة تقترب من 50 درجة
كشفت إدارة الأرصاد الجوية القطرية، التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، مقتربة من ال50 درجة مئوية. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T10:41+0000
2022-06-10T10:41+0000
2022-06-10T10:41+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
درجات الحرارة اليوم
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وقالت الأرصاد الجوية، في بيان لها، إن دولة قطر تشهد أجواء حارة جدا هذه الأيام، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 35 و 46 درجة في مختلف المناطق وتقترب من 50 درجة في مناطق أخرى، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.وأوضح البيان أنه تم تسجيل أعلى درجات الحرارة، أمس الخميس، في مطار الدوحة، ومسيعيد، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 48 درجة، بينما سجلت درجات الحرارة في مناطق مطار حمد الدولي، وسودانثيل، وترينة ومسيمير، 47 درجة.وأكد البيان أن أقل درجات الحرارة في قطر، تم تسجيلها بمنطقة الرويس، وكانت 36 درجة، بينما سجلت الشحيمية 37 درجة.وتداول مواطنون ومقيميون في قطر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، درجات الحرارة التي سجلتها سياراتهم خلال لنهار وفي الظهيرة.وبلغت درجات الحرارة التي تم تداولها، ما بين 50 و51 درجة في بعض المناطق، ورغم أن درجات الحرارة المرتفعة التي تسجلها السيارات وتكون أعلى مما هو في الخارج، إلا أنها تجسد مدى ارتفاعها ابتداء من شهر يونيو/ حزيران من كل سنة في البلاد.ومن جانبها حذرت الأرصاد الجوية في قكر، من هبوب رياح قوية متوقعة، اليوم الجمعة، على الساحل وداخل البحر، مشيرة إلى أن أغلبها سيكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/الأرصاد-المصرية-تعلن-موعد-انكسار-موجة-الحرارة-الشديدة-1063374148.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, درجات الحرارة اليوم
الأرصاد الجوية في قطر تحذر المواطنين... الحرارة تقترب من 50 درجة
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كشفت إدارة الأرصاد الجوية القطرية، التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، مقتربة من ال50 درجة مئوية.
وقالت الأرصاد الجوية، في بيان لها، إن دولة قطر
تشهد أجواء حارة جدا هذه الأيام، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 35 و 46 درجة في مختلف المناطق وتقترب من 50 درجة في مناطق أخرى، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.
وأوضح البيان أنه تم تسجيل أعلى درجات الحرارة، أمس الخميس، في مطار الدوحة، ومسيعيد، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 48 درجة، بينما سجلت درجات الحرارة في مناطق مطار حمد الدولي، وسودانثيل، وترينة ومسيمير، 47 درجة.
وأكد البيان أن أقل درجات الحرارة
في قطر، تم تسجيلها بمنطقة الرويس، وكانت 36 درجة، بينما سجلت الشحيمية 37 درجة.
وتداول مواطنون ومقيميون في قطر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، درجات الحرارة التي سجلتها سياراتهم خلال لنهار وفي الظهيرة.
وبلغت درجات الحرارة التي تم تداولها، ما بين 50 و51 درجة في بعض المناطق، ورغم أن درجات الحرارة المرتفعة التي تسجلها السيارات وتكون أعلى مما هو في الخارج، إلا أنها تجسد مدى ارتفاعها ابتداء من شهر يونيو/ حزيران من كل سنة في البلاد.
ومن جانبها حذرت الأرصاد الجوية في قكر، من هبوب رياح قوية متوقعة، اليوم الجمعة، على الساحل وداخل البحر، مشيرة إلى أن أغلبها سيكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.